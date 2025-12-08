Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Все обладатели Золотой бутсы по годам: полный список с 1968 по 2025

Все обладатели Золотой бутсы по годам: полный список с 1968 по 2025

«Золотая бутса» — это ежегодная награда, присуждаемая футболисту, ставшему лучшим бомбардиром среди европейских национальных чемпионатов. Первый еe обладатель — великий португалец и легенда «Бенфики» Эусебиу — получил приз в сезоне 1967/68.

В разные периоды методика подсчeта голов менялась: сначала учитывались просто забитые мячи, без поправок. Начиная с сезона 1996/97, введeн коэффициентный подход: голов, забитых в элитных чемпионатах (топ-5 по коэффициентам УЕФА), удваивают; в лигах средней силы — умножают на 1,5; в остальных — оставляют без поправок. Это позволило выровнять шансы игроков из менее сильных лиг и сделать сравнение более справедливым.

Все обладатели «Золотой бутсы» по сезонам

Ниже мы представляем Вашему внимани. полный перечень победителей по сезонам:

  • 1967/68 — Эусебиу («Бенфика»)
  • 1968/69 — Петр Жеков («ЦСКА» София)
  • 1969/70 — Герд Мюллер («Бавария»)
  • 1970/71 — Иосип Скоблар («Олимпик» Марсель)
  • 1971/72 — Герд Мюллер («Бавария»)
  • 1972/73 — Эйсебиу («Бенфика»)
  • 1973/74 — Эктор Ясальде («Спортинг» Лиссабон)
  • 1974/75 — Дуду Георгеску («Динамо» Бухарест)
  • 1975/76 — Сотирис Кайафас («Омония», Кипр)
  • 1976/77 — Дуду Георгеску («Динамо» Бухарест)
  • 1977/78 — Ханс Кранкль («Рапид» Вена)
  • 1978/79 — Кес Кист (АЗ, Нидерланды)
  • 1979/80 — Эрвин Ванденберг («Льерс»)
  • 1980/81 — Георгий Славков («Тракия»)
  • 1981/82 — Вим Кифт («Аякс»)
  • 1982/83 — Фернанду Гомеш («Порту»)
  • 1983/84 — Иан Раш («Ливерпуль»)
  • 1984/85 — Фернанду Гомеш («Порту»)
  • 1985/86 — Марко ван Бастен («Аякс»)
  • 1986/87 — Родион Чэматару (Стяуа Бухарест) — спорный сезон (пересмотр результатов)
  • 1987/88 — Танжу Чолак («Галатасарай»)
  • 1988/89 — Дорин Матеуц («Динамо» Бухарест)
  • 1989/90 — Христо Стоичков и Уго Санчес (ЦСКА София и «Реал Мадрид» соответственно)
  • 1990/91 — Дарко Панчев («Црвена Звезда»)
  • 1991/92 — Алли Маккойст («Глазго Рейнджерс»)
  • 1992/93 — Алли Маккойст («Глазго Рейнджерс»)
  • 1993/94 — Дэвид Тэйлор («Портмадог», Уэльс)
  • 1994/95 — Арсен Аветисян (АОСС, Армения)
  • 1995/96 — Звиад Энделадзе («Маргвети», Грузия)
  • 1996/97 — Роналдо («Барселона»)
  • 1997/98 — Никос Махлас («Витесс»)
  • 1998/99 — Марио Жардел («Порту»)
  • 1999/00 — Кевин Филлипс («Сандерленд»)
  • 2000/01 — Хенрик Ларссон («Селтик»)
  • 2001/02 — Марио Жардел («Спортинг» Лиссабон)
  • 2002/03 — Рой Макай («Депортиво»)
  • 2003/04 — Тьерри Анри («Арсенал»)
  • 2004/05 — Тьерри Анри/Диего Форлан («Арсенал» и «Вильярреал» соответственно)
  • 2005/06 — Лука Тони («Фиорентина»)
  • 2006/07 — Франческо Тотти («Рома»)
  • 2007/08 — Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
  • 2008/09 — Диего Форлан («Атлетико Мадрид»)
  • 2009/10 — Лионель Месси («Барселона»)
  • 2010/11 — Криштиану Роналду («Реал Мадрид»)
  • 2011/12 — Лионель Месси («Барселона») — рекорд 100 очков (50 голов × 2)
  • 2012/13 — Лионель Месси («Барселона»)
  • 2013/14 — Луис Суарес/Криштиану Роналду («Ливерпуль» и «Реал Мадрид» соответственно)
  • 2014/15 — Криштиану Роналду («Реал Мадрид») — 48 голов, 96 очков
  • 2015/16 — Луис Суарес («Барселона»)
  • 2016/17 — Лионель Месси («Барселона»)
  • 2017/18 — Лионель Месси («Барселона»)
  • 2018/19 — Лионель Месси («Барселона»)
  • 2019/20 — Чиро Иммобиле («Лацио»)
  • 2020/21 — Роберт Левандовски («Бавария»)
  • 2021/22 — Роберт Левандовски («Бавария»)
  • 2022/23 — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
  • 2023/24 — Харри Кейн («Бавария»)
  • 2024/25 — Килиан Мбаппе (ПСЖ/«Реал Мадрид»)

Рекордные сезоны обладателей «Золотой бутсы»

Лионель Месси — абсолютный рекордсмен

Великий аргентинец выигрывал ценный приз шесть раз. Ему же принадлежит самый яркий сезон в истории награды В чемпионате Испании сезона 2011/12 аргентинец забил 50 голов, что дало ему 100 очков в зачeте «Золотой бутсы». До сих пор это достижение никто не превзошeл.

Криштиану Роналду — король стабильности

Криштиану Роналду четырежды становился лучшим бомбардиром Европы. Его рекордный сезон пришeлся на 2014/15, когда он забил 48 голов в испанской Ла Лиге. В отличие от Месси, Роналду добивался «Золотой бутсы» в составе разных клубов: «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».

Луис Суарес — триумфатор, вмешавшийся в битву КриРо и Месси

В эпоху доминирования Месси и Роналду выделился Луис Суарес. Уругваец выиграл награду дважды: в составе «Ливерпуля», а потом и в статусе одноклубника Лео в «Барсе». Его успех особенно ценен, ведь он сумел прервать многолетнюю дуэль двух величайших футболистов 21 века (как минимум 21 века).

Роберт Левандовски — рекордсмен из Бундеслиги

Польский нападающий Роберт Левандовски завоевал «Золотую бутсу» в сезоне, забив 41 гол в немецкой Бундеслиге. Этот результат превзошeл давний рекорд знаменитого Герда Мюллера по числу результативных ударов в одном отдельно взятом сезоне в чемпионате Германии (40). Левандовски стал первым представителем элитного футбольного дивизиона Германии, получившим «Золотую бутсу» за почти 40 лет.

Эрлинг Холанд — бомбардир новой генерации

Эрлинг Холанд

Норвежский форвард Эрлинг Холанд стремительно ворвался в топ европейского футбола. В сезоне 2022/23 он забил 36 голов в АПЛ, установив новый рекорд самой популярной футбольной лиги мира. Многие эксперты считают, что именно он станет новым рекордсменом по числу наград, если сохранит нынешнюю результативность.

«Золотая бутса» — это не просто статистический титул. Это своего рода отражение целых эпох в европейском футболе:

1970-е годы ассоциируются с Гердом Мюллером и Дуду Георгеску;

2000-е — с Тьерри Анри и Диего Форланом;

2010-е — с историческим противостоянием Месси и Роналду;

2020-е — с Левандовским и Холандом.

Эти рекордные сезоны показывают, как футбол менялся, но неизменным оставалось одно — голы всегда были и будут главной валютой в игре.

Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Кубок России. «Крылья Советов» нанесли махачкалинскому «Динамо» первое поражение в сезоне – 2:1
20:30
2
Кубок России. «Родина» уничтожила «Рубин» – 5:0!
20:24
11
«Краснодар» ответил на предложение «Фенербахче» по Агкацеву
20:12
2
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
19:57
Гурцкая назвал две самые слабые позиции в составе «Спартака»
19:52
4
Кордоба вернулся в расположение «Краснодара», несмотря на слухи об уходе
19:19
4
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
18:47
2
«Рубин» убрал Даку из заявки
18:34
3
Кубок России. «Ростов» разгромил «Акрон» – 4:0!
18:12
4
Все новости
Все новости
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
20:55
Альба прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Акроном»
20:20
Гурцкая назвал две самые слабые позиции в составе «Спартака»
19:52
4
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – ЦСКА: 4 августа 2026
19:43
Тренер «Акрона» сделал заявление после 3 поражений подряд с общим счетом 1:11
19:41
4
Радимов поддержал Соболева, объявившего бойкот СМИ из-за сына
19:30
8
Кордоба вернулся в расположение «Краснодара», несмотря на слухи об уходе
19:19
4
ВидеоШалимов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Тупее не придумаешь»
18:53
1
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
18:47
2
«Рубин» убрал Даку из заявки
18:34
3
Кубок России. «Ростов» разгромил «Акрон» – 4:0!
18:12
4
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
18:11
ФотоЭкс-спартаковец Ломовицкий нашел новую команду
18:06
2
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
1
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
20
Салах договорился с новым клубом
17:23
Титов указал на грубейшую судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Спартак»
17:18
1
«Думал, всe, пипец». Генич – о травме во втором туре РПЛ
16:55
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
5
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
16:23
1
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
4
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
16:01
1
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+