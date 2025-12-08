«Золотая бутса» — это ежегодная награда, присуждаемая футболисту, ставшему лучшим бомбардиром среди европейских национальных чемпионатов. Первый еe обладатель — великий португалец и легенда «Бенфики» Эусебиу — получил приз в сезоне 1967/68.
В разные периоды методика подсчeта голов менялась: сначала учитывались просто забитые мячи, без поправок. Начиная с сезона 1996/97, введeн коэффициентный подход: голов, забитых в элитных чемпионатах (топ-5 по коэффициентам УЕФА), удваивают; в лигах средней силы — умножают на 1,5; в остальных — оставляют без поправок. Это позволило выровнять шансы игроков из менее сильных лиг и сделать сравнение более справедливым.
Все обладатели «Золотой бутсы» по сезонам
Ниже мы представляем Вашему внимани. полный перечень победителей по сезонам:
- 1967/68 — Эусебиу («Бенфика»)
- 1968/69 — Петр Жеков («ЦСКА» София)
- 1969/70 — Герд Мюллер («Бавария»)
- 1970/71 — Иосип Скоблар («Олимпик» Марсель)
- 1971/72 — Герд Мюллер («Бавария»)
- 1972/73 — Эйсебиу («Бенфика»)
- 1973/74 — Эктор Ясальде («Спортинг» Лиссабон)
- 1974/75 — Дуду Георгеску («Динамо» Бухарест)
- 1975/76 — Сотирис Кайафас («Омония», Кипр)
- 1976/77 — Дуду Георгеску («Динамо» Бухарест)
- 1977/78 — Ханс Кранкль («Рапид» Вена)
- 1978/79 — Кес Кист (АЗ, Нидерланды)
- 1979/80 — Эрвин Ванденберг («Льерс»)
- 1980/81 — Георгий Славков («Тракия»)
- 1981/82 — Вим Кифт («Аякс»)
- 1982/83 — Фернанду Гомеш («Порту»)
- 1983/84 — Иан Раш («Ливерпуль»)
- 1984/85 — Фернанду Гомеш («Порту»)
- 1985/86 — Марко ван Бастен («Аякс»)
- 1986/87 — Родион Чэматару (Стяуа Бухарест) — спорный сезон (пересмотр результатов)
- 1987/88 — Танжу Чолак («Галатасарай»)
- 1988/89 — Дорин Матеуц («Динамо» Бухарест)
- 1989/90 — Христо Стоичков и Уго Санчес (ЦСКА София и «Реал Мадрид» соответственно)
- 1990/91 — Дарко Панчев («Црвена Звезда»)
- 1991/92 — Алли Маккойст («Глазго Рейнджерс»)
- 1992/93 — Алли Маккойст («Глазго Рейнджерс»)
- 1993/94 — Дэвид Тэйлор («Портмадог», Уэльс)
- 1994/95 — Арсен Аветисян (АОСС, Армения)
- 1995/96 — Звиад Энделадзе («Маргвети», Грузия)
- 1996/97 — Роналдо («Барселона»)
- 1997/98 — Никос Махлас («Витесс»)
- 1998/99 — Марио Жардел («Порту»)
- 1999/00 — Кевин Филлипс («Сандерленд»)
- 2000/01 — Хенрик Ларссон («Селтик»)
- 2001/02 — Марио Жардел («Спортинг» Лиссабон)
- 2002/03 — Рой Макай («Депортиво»)
- 2003/04 — Тьерри Анри («Арсенал»)
- 2004/05 — Тьерри Анри/Диего Форлан («Арсенал» и «Вильярреал» соответственно)
- 2005/06 — Лука Тони («Фиорентина»)
- 2006/07 — Франческо Тотти («Рома»)
- 2007/08 — Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
- 2008/09 — Диего Форлан («Атлетико Мадрид»)
- 2009/10 — Лионель Месси («Барселона»)
- 2010/11 — Криштиану Роналду («Реал Мадрид»)
- 2011/12 — Лионель Месси («Барселона») — рекорд 100 очков (50 голов × 2)
- 2012/13 — Лионель Месси («Барселона»)
- 2013/14 — Луис Суарес/Криштиану Роналду («Ливерпуль» и «Реал Мадрид» соответственно)
- 2014/15 — Криштиану Роналду («Реал Мадрид») — 48 голов, 96 очков
- 2015/16 — Луис Суарес («Барселона»)
- 2016/17 — Лионель Месси («Барселона»)
- 2017/18 — Лионель Месси («Барселона»)
- 2018/19 — Лионель Месси («Барселона»)
- 2019/20 — Чиро Иммобиле («Лацио»)
- 2020/21 — Роберт Левандовски («Бавария»)
- 2021/22 — Роберт Левандовски («Бавария»)
- 2022/23 — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- 2023/24 — Харри Кейн («Бавария»)
- 2024/25 — Килиан Мбаппе (ПСЖ/«Реал Мадрид»)
Рекордные сезоны обладателей «Золотой бутсы»
Лионель Месси — абсолютный рекордсмен
Великий аргентинец выигрывал ценный приз шесть раз. Ему же принадлежит самый яркий сезон в истории награды В чемпионате Испании сезона 2011/12 аргентинец забил 50 голов, что дало ему 100 очков в зачeте «Золотой бутсы». До сих пор это достижение никто не превзошeл.
Криштиану Роналду — король стабильности
Криштиану Роналду четырежды становился лучшим бомбардиром Европы. Его рекордный сезон пришeлся на 2014/15, когда он забил 48 голов в испанской Ла Лиге. В отличие от Месси, Роналду добивался «Золотой бутсы» в составе разных клубов: «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».
Луис Суарес — триумфатор, вмешавшийся в битву КриРо и Месси
В эпоху доминирования Месси и Роналду выделился Луис Суарес. Уругваец выиграл награду дважды: в составе «Ливерпуля», а потом и в статусе одноклубника Лео в «Барсе». Его успех особенно ценен, ведь он сумел прервать многолетнюю дуэль двух величайших футболистов 21 века (как минимум 21 века).
Роберт Левандовски — рекордсмен из Бундеслиги
Польский нападающий Роберт Левандовски завоевал «Золотую бутсу» в сезоне, забив 41 гол в немецкой Бундеслиге. Этот результат превзошeл давний рекорд знаменитого Герда Мюллера по числу результативных ударов в одном отдельно взятом сезоне в чемпионате Германии (40). Левандовски стал первым представителем элитного футбольного дивизиона Германии, получившим «Золотую бутсу» за почти 40 лет.
Эрлинг Холанд — бомбардир новой генерации
Норвежский форвард Эрлинг Холанд стремительно ворвался в топ европейского футбола. В сезоне 2022/23 он забил 36 голов в АПЛ, установив новый рекорд самой популярной футбольной лиги мира. Многие эксперты считают, что именно он станет новым рекордсменом по числу наград, если сохранит нынешнюю результативность.
«Золотая бутса» — это не просто статистический титул. Это своего рода отражение целых эпох в европейском футболе:
1970-е годы ассоциируются с Гердом Мюллером и Дуду Георгеску;
2000-е — с Тьерри Анри и Диего Форланом;
2010-е — с историческим противостоянием Месси и Роналду;
2020-е — с Левандовским и Холандом.
Эти рекордные сезоны показывают, как футбол менялся, но неизменным оставалось одно — голы всегда были и будут главной валютой в игре.