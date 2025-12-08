«Золотая бутса» — это ежегодная награда, присуждаемая футболисту, ставшему лучшим бомбардиром среди европейских национальных чемпионатов. Первый еe обладатель — великий португалец и легенда «Бенфики» Эусебиу — получил приз в сезоне 1967/68.

В разные периоды методика подсчeта голов менялась: сначала учитывались просто забитые мячи, без поправок. Начиная с сезона 1996/97, введeн коэффициентный подход: голов, забитых в элитных чемпионатах (топ-5 по коэффициентам УЕФА), удваивают; в лигах средней силы — умножают на 1,5; в остальных — оставляют без поправок. Это позволило выровнять шансы игроков из менее сильных лиг и сделать сравнение более справедливым.

Все обладатели «Золотой бутсы» по сезонам

Ниже мы представляем Вашему внимани. полный перечень победителей по сезонам:

Рекордные сезоны обладателей «Золотой бутсы»

Лионель Месси — абсолютный рекордсмен

Великий аргентинец выигрывал ценный приз шесть раз. Ему же принадлежит самый яркий сезон в истории награды В чемпионате Испании сезона 2011/12 аргентинец забил 50 голов, что дало ему 100 очков в зачeте «Золотой бутсы». До сих пор это достижение никто не превзошeл.

Криштиану Роналду — король стабильности

Криштиану Роналду четырежды становился лучшим бомбардиром Европы. Его рекордный сезон пришeлся на 2014/15, когда он забил 48 голов в испанской Ла Лиге. В отличие от Месси, Роналду добивался «Золотой бутсы» в составе разных клубов: «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».

Луис Суарес — триумфатор, вмешавшийся в битву КриРо и Месси

В эпоху доминирования Месси и Роналду выделился Луис Суарес. Уругваец выиграл награду дважды: в составе «Ливерпуля», а потом и в статусе одноклубника Лео в «Барсе». Его успех особенно ценен, ведь он сумел прервать многолетнюю дуэль двух величайших футболистов 21 века (как минимум 21 века).

Роберт Левандовски — рекордсмен из Бундеслиги

Польский нападающий Роберт Левандовски завоевал «Золотую бутсу» в сезоне, забив 41 гол в немецкой Бундеслиге. Этот результат превзошeл давний рекорд знаменитого Герда Мюллера по числу результативных ударов в одном отдельно взятом сезоне в чемпионате Германии (40). Левандовски стал первым представителем элитного футбольного дивизиона Германии, получившим «Золотую бутсу» за почти 40 лет.

Эрлинг Холанд — бомбардир новой генерации

Норвежский форвард Эрлинг Холанд стремительно ворвался в топ европейского футбола. В сезоне 2022/23 он забил 36 голов в АПЛ, установив новый рекорд самой популярной футбольной лиги мира. Многие эксперты считают, что именно он станет новым рекордсменом по числу наград, если сохранит нынешнюю результативность.

«Золотая бутса» — это не просто статистический титул. Это своего рода отражение целых эпох в европейском футболе:

1970-е годы ассоциируются с Гердом Мюллером и Дуду Георгеску;

2000-е — с Тьерри Анри и Диего Форланом;

2010-е — с историческим противостоянием Месси и Роналду;

2020-е — с Левандовским и Холандом.

Эти рекордные сезоны показывают, как футбол менялся, но неизменным оставалось одно — голы всегда были и будут главной валютой в игре.