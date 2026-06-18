Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»

«Торпедо» вратаря Данила Ладохи у «Родины» до окончания сезона-2026/27.
«Данил, добро пожаловать в «Торпедо»!» – говорится в сообщении черно-белых.
Ладоха – воспитанник «Краснодара», а в системе «Родины» он находится с 2025 года.
20-летний вратарь провел 3 матча за молодежную сборную России.
В первых командах «Краснодара» и «Родины» он не играл, но попадал в запас на официальные матчи.
- В минувшем сезоне он провел 17 игру за «Родину-2» во Второй лиге, пропустил 15 голов, провел на ноль 8 встреч.
- Контракт футболиста с «Родиной» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: официальный сайт «Торпедо»