Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»

«Торпедо» вратаря Данила Ладохи у «Родины» до окончания сезона-2026/27.

«Данил, добро пожаловать в «Торпедо»!» – говорится в сообщении черно-белых.

Ладоха – воспитанник «Краснодара», а в системе «Родины» он находится с 2025 года.

20-летний вратарь провел 3 матча за молодежную сборную России.

В первых командах «Краснодара» и «Родины» он не играл, но попадал в запас на официальные матчи.