Игрок сборной ДР Конго: «Ожидал от Роналду большего»

Полузащитник сборной ДР Конго Нгал’айель Мукау после матча 1-го тура ЧМ-2026 с Португалией (1:1) высказался об игре нападающего соперника Криштиану Роналду.
«Мы знаем, что он уже не тот, что прежде, так что понимали, что он будет меньше бегать. Я ожидал от него, возможно, чего-то большего, но это нормальная ситуация, он стал старше. Играть против него – честь», – сказал Мукау.
- Гол у Португалии забил Жоау Невеш на 6-й минуте. У ДР Конго отличился Йоанн Висса на 45+5-й.
- Роналду провел на поле весь матч.
Источник: The Athletic