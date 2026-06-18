Игрок сборной ДР Конго: «Ожидал от Роналду большего»

Полузащитник сборной ДР Конго Нгал’айель Мукау после матча 1-го тура ЧМ-2026 с Португалией (1:1) высказался об игре нападающего соперника Криштиану Роналду.

«Мы знаем, что он уже не тот, что прежде, так что понимали, что он будет меньше бегать. Я ожидал от него, возможно, чего-то большего, но это нормальная ситуация, он стал старше. Играть против него – честь», – сказал Мукау.