Адиев: «С этим составом «Крылья» ждет бойня за выживание»

Сегодня, 11:06
1

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев после гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:2) сказал, что самарцам требуется усилить состав.

«Когда у тебя такая большая обойма травмированных игроков, невозможно поглотить эту разницу. Хорошо, что закончился этот этап чемпионата. Нас ждет очень сложная весна, если мы не укрепим свой состав. Хотя бы человека четыре‑пять.

С этим составом бессмысленно входить в весну, нас ждет бойня за выживание. Мы не смогли из этой зоны выйти выше. Нам не хватает основополагающих игроков», – сказал Адиев.

  • «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
  • Команда оторвалась на 5 очков от зоны вылета и находится в 2 очках от зоны стыковых матчей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Балтика Адиев Магомед
