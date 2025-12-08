Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мойзес – о Кордобе: «Иногда он симулирует, спорит, а судья пропускает это все»

Мойзес – о Кордобе: «Иногда он симулирует, спорит, а судья пропускает это все»

Сегодня, 10:53
5

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о манере игры нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после гостевого матча 18-го тура РПЛ (2:3).

– Как вам манера игры Кордобы?

– Каждый играет как умеет. Он в России больше четырех лет, судьи его знают. Он великолепный игрок. Но вот эти решения, которые он принимает на поле… не могу комментировать. Иногда он симулирует, споры с судьей… Судья, опять же, пропускает это всe. Возможно, это манера его игры.

– Вспоминали эпизод с Кордобой в первом круге (1:1), когда форвард был удален?

– Не думаю, что он об этом вспоминал. Я даже об этом не думал.

  • Главным арбитром матча был Кирилл Левников.
  • Кордоба получил желтую карточку на 36-й минуте. Мойзес был предупрежден на 24-й и 68-й минутах, после чего был удален.

Еще по теме:
Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА 2
Мусаев высказался о тактике в матче «Краснодар» – ЦСКА 1
«Слова излишни»: ЦСКА показал видео из раздевалки после поражения от «Краснодара» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Кордоба Джон Мойзес
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1765181954
Заголовок в раздел: Просто анекдот! дальше читать не стал.
Ответить
Foxitkuban
1765182850
"Иногда он симулирует, споры с судьей…" - прям как про себя самого сказал.
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1765187403
Карточки дают драйв кордобе, и он забивает
Ответить
Чилим.
1765187481
Прям всё про себя рассказал...
Ответить
шахта Заполярная
1765188517
Просто .... без слов.
Ответить
Главные новости
Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне
15:34
1
Сперцян ответил на вопрос об уходе из «Краснодара» зимой
15:20
2
ФотоХабиб показал фото с Галицким после матча с ЦСКА
15:11
2
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов
15:03
Раскрыты слова Винисиуса в адрес судьи после двух удалений «Реала»
14:36
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
«Реал» может уволить Алонсо 10 декабря – мадридцы хотят пригласить Клоппа или Зидана
14:01
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
9
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
«Ливерпуль» может отстранить Салаха от игры в Лиге чемпионов
12:54
2
Все новости
Все новости
Круговой назвал игрока ЦСКА, с которым он хотел бы подраться
15:46
Галактионов подвел итоги первой части сезона для «Локомотива»
14:50
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
Гаджиев назвал безобразием поступок фанатов махачкалинского «Динамо»
14:09
2
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
13:42
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
9
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
13:21
2
Мусаев высказался о пиковой форме «Краснодара»
13:11
2
Осинькин сказал, как изменить положение «Сочи»: «Нужно грызть землю»
12:59
4
Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче
12:43
8
В «Динамо Мх» приняли решение по Биджиеву
12:29
2
ФотоШансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ
12:12
12
Игрок «Спартака» сказал, считает ли провалом выступления команды в этом сезоне
11:58
12
Аршавин – об арбитре РПЛ: «Судья не понимает футбол»
11:49
7
Челестини высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство
11:38
3
КДК рассмотрит конфликт в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА
11:16
8
Адиев: «С этим составом «Крылья» ждет бойня за выживание»
11:06
1
Мойзес – о Кордобе: «Иногда он симулирует, спорит, а судья пропускает это все»
10:53
5
Два клуба РПЛ претендуют на вингера сборной Казахстана
10:40
1
Фото«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы
10:20
1
Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА
10:13
13
В РПЛ высказались о ситуации с Зимним Кубком
10:01
4
Стало известно, сколько игроков готова продать «Балтика» зимой
09:50
4
Стала известна позиция «Спартака» по трансферу Сауся
09:18
7
Батраков рассказал о предложениях от других клубов
09:07
Аршавин – о Гусеве и Романове: «Вместе в болото спустились»
08:50
5
Мусаев высказался о тактике в матче «Краснодар» – ЦСКА
08:36
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 