Мойзес – о Кордобе: «Иногда он симулирует, спорит, а судья пропускает это все»

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о манере игры нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после гостевого матча 18-го тура РПЛ (2:3).

– Как вам манера игры Кордобы?

– Каждый играет как умеет. Он в России больше четырех лет, судьи его знают. Он великолепный игрок. Но вот эти решения, которые он принимает на поле… не могу комментировать. Иногда он симулирует, споры с судьей… Судья, опять же, пропускает это всe. Возможно, это манера его игры.

– Вспоминали эпизод с Кордобой в первом круге (1:1), когда форвард был удален?

– Не думаю, что он об этом вспоминал. Я даже об этом не думал.