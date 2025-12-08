«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин определил лучшего футболиста РПЛ. По его мнению, это нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

«Кордоба – сильнейший игрок в РПЛ сейчас. Это футболист, который выдерживает колоссальное давление на него. Может быть, моментами он и бывает невыдержанным, но сохраняет свой высочайший уровень.

Такие футболисты необходимы в РПЛ. С ним никто ничего не может сделать», – сказал Семин.