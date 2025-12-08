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  • «С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ

«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ

8 декабря 2025, 14:27
8

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин определил лучшего футболиста РПЛ. По его мнению, это нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

«Кордоба – сильнейший игрок в РПЛ сейчас. Это футболист, который выдерживает колоссальное давление на него. Может быть, моментами он и бывает невыдержанным, но сохраняет свой высочайший уровень.

Такие футболисты необходимы в РПЛ. С ним никто ничего не может сделать», – сказал Семин.

  • Кордоба провел в этом сезоне 24 матча, в которых забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.
  • «Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером, опережая «Зенит» на одно очко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Семин Юрий
Комментарии (8)
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Loko_Roma
1765193795
Машина, думаю в следующем сезоне соберет манатки, если нас не разбанят
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evgen64
1765193946
Семин прав на все сто
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каа
1765194472
С ним никто ничего не может сделать», – сказал Семин. не хотят..- при всем огромном уважении Палычу... Взять конкретно последний матч: Первая желтая за симуляцию, вторая на фоле на Кисляке (при желании можно и красную сразу) и нет Кордобы... То как он схватился за лицо при легком касании тела в начале матча, и то как немного погодя между страданиями поднял голову посмотрел как дали желтую Мойзесу и сразу встал как ни в чем ни бывало и пошел рассчитано на слепоту судьи
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gennadiy
1765197062
Да он гнид. каких свет не видывал...
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Garrincha58
1765206929
Сёмин купи очки и посмотри, как этот Джёник ведёт себя на поле не стыдно называть это лучшим игроком
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