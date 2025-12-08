Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»

Сегодня, 13:29
6

«Рубин» склоняется к увольнению главного тренера Рашида Рахимова во время зимней паузы в РПЛ.

Основные причины: его напряженные отношения с руководством клуба, а также плохие результаты в последние несколько месяцев.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев входит в список кандидатов на пост главного тренера «Рубина». Также его кандидатуру рассматривает один из московских клубов.

В контракте Тедеева с тольяттинским клубом есть пункт о денежной компенсации за разрыв. Таким образом, он сможет покинуть «Акрон» уже этой зимой.

  • «Рубин» занимает 7-е место в РПЛ с 23 очками после 18 туров.
  • «Акрон» под руководством Тедеева идет 9-м с 21 баллом.

Еще по теме:
Шансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ 1
Стал известен срок нового контракта Альбы с «Ростовом»
Луис Энрике забил «Акрону» пяткой 10
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Рубин Акрон Рахимов Рашид Тедеев Заур
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PHILADELPHIA 76
1765190541
Шило на мыло)), вы бы ещё Красножана рассматривали.
Ответить
Garrincha58
1765191144
Мостовой без дела. Ромащенко только что освободился. Аленичев тоже не занят. Юран жаждет начать снова работать.Федотов,Ташуев да всех не перечислишь сколько их на просторах футбольной России!
Ответить
Artemka444
1765191285
Игроков нормальных купить не пробовали, особенно нападающих
Ответить
Skull_Boy
1765195427
Какая разница кто тренер, если монголы выше 7ого места не прыгнут
Ответить
Интерес
1765196197
Круговорот чегой-то там в футболе, или-"храните гордое терпенье, пойдёте вновь на удобренье".
Ответить
Главные новости
Ловчев прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
16:00
Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне
15:34
1
Сперцян ответил на вопрос об уходе из «Краснодара» зимой
15:20
2
ФотоХабиб показал фото с Галицким после матча с ЦСКА
15:11
2
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов
15:03
Раскрыты слова Винисиуса в адрес судьи после двух удалений «Реала»
14:36
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
«Реал» может уволить Алонсо 10 декабря – мадридцы хотят пригласить Клоппа или Зидана
14:01
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
10
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
Все новости
Все новости
Круговой назвал игрока ЦСКА, с которым он хотел бы подраться
15:46
Галактионов подвел итоги первой части сезона для «Локомотива»
14:50
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
Гаджиев назвал безобразием поступок фанатов махачкалинского «Динамо»
14:09
2
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
13:42
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
9
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
13:21
2
Мусаев высказался о пиковой форме «Краснодара»
13:11
2
Осинькин сказал, как изменить положение «Сочи»: «Нужно грызть землю»
12:59
4
Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче
12:43
8
В «Динамо Мх» приняли решение по Биджиеву
12:29
2
ФотоШансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ
12:12
12
Игрок «Спартака» сказал, считает ли провалом выступления команды в этом сезоне
11:58
12
Аршавин – об арбитре РПЛ: «Судья не понимает футбол»
11:49
7
Челестини высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство
11:38
3
КДК рассмотрит конфликт в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА
11:16
8
Адиев: «С этим составом «Крылья» ждет бойня за выживание»
11:06
1
Мойзес – о Кордобе: «Иногда он симулирует, спорит, а судья пропускает это все»
10:53
5
Два клуба РПЛ претендуют на вингера сборной Казахстана
10:40
1
Фото«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы
10:20
1
Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА
10:13
13
В РПЛ высказались о ситуации с Зимним Кубком
10:01
4
Стало известно, сколько игроков готова продать «Балтика» зимой
09:50
4
Стала известна позиция «Спартака» по трансферу Сауся
09:18
7
Батраков рассказал о предложениях от других клубов
09:07
Аршавин – о Гусеве и Романове: «Вместе в болото спустились»
08:50
5
Мусаев высказался о тактике в матче «Краснодар» – ЦСКА
08:36
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 