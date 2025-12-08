Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»

«Рубин» склоняется к увольнению главного тренера Рашида Рахимова во время зимней паузы в РПЛ.

Основные причины: его напряженные отношения с руководством клуба, а также плохие результаты в последние несколько месяцев.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев входит в список кандидатов на пост главного тренера «Рубина». Также его кандидатуру рассматривает один из московских клубов.

В контракте Тедеева с тольяттинским клубом есть пункт о денежной компенсации за разрыв. Таким образом, он сможет покинуть «Акрон» уже этой зимой.