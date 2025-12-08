Президент «Урала» Иванов объяснил уход Ромащенко из клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об уходе Мирослав Ромащенко с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

– С чем связан уход Ромащенко из «Урала»?

– Мы хотим совершить большие дела. К Юричу у нас никаких претензий не было, но приняли такое решение. Возможно, где-то не устраивала игра команды. А по работе претензий нет. Просто решились на изменения, чтобы с командой работал другой специалист.

– Результат у «Урала» хороший – второе место с отрывом в пять очков от третьей команды. Но вам хотелось более яркого футбола?

– Скорее всего, да.

– СМИ писали после матча «Урала» с «Волгой»: «Григорий Иванов на эмоциях не хотел брать Ромащенко в чартер из Ульяновска». Это правда?

– Спроси у того, кто это написал. Конечно, это неправда. Как я могу не пустить тренера на самолет? Такого не было и никогда не будет. У меня остаются хорошие отношения с тренерами даже после расставания. Мы общаемся – любой из специалистов, работавших в «Урале», может ко мне обратиться. Как и я могу обратиться и получить совет.