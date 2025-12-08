Введите ваш ник на сайте
  Игрок «Спартака» сказал, считает ли провалом выступления команды в этом сезоне

Игрок «Спартака» сказал, считает ли провалом выступления команды в этом сезоне

Сегодня, 11:58
12

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о первой части сезона РПЛ.

«Я бы не сказал, что первая часть сезона – провал. Некоторые отрезки и игры были очень удачными. Естественно, было и много ошибок, на которых, я надеюсь, у нас получится научиться», – сказал Мартинс.

  • «Спартак» занимает 6-е место в чемпионате России с 29 очками после 18 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
  • В FONBET Кубке России красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мартинс Кристофер
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1765185721
Конечно провал, кроме первого места всё остальное для Спартака провал.
Ответить
ScarlettOgusania
1765186153
если для Мартинса 6 место не провал, то надо избавляться от игрока с подобным менталитетом... пусть со сборной Люксембурга занимает своё законное 6 место в группе...(( затрачено средств на приобретение игроков несколько миллиардов рублей, а выхлоп - ноль, далеко от 1 места... команду собрали приличную по подбору игроков, а тренера нет...
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1765187281
Учитесь лет так двадцать))
Ответить
Красногвардейчик
1765187496
Ну если это не провал, тогда что же провал, по мнению Мартинса?!! Состав у Спартака очень мощный
Ответить
oyabun
1765190932
Мне кажется сам Мартинс на поле в целом был гораздо полезнее чем распиареный Жедсон.
Ответить
Spartak_forv@
1765192057
Он прикалывается?Учитывая затраты на трансферы,11 очков от 1 места-это провал
Ответить
alp
1765192206
Спартак показывает свой стандартный футбол и занимает свое законное 6-й место
Ответить
Everest13
1765195795
Ну многие игроки прошлого сезона в этом не дотягивают, может не те таблетки пьют, но играют как играют и выше 6 места не наиграли...
Ответить
18+
  • Читайте нас: 