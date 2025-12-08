Игрок «Спартака» сказал, считает ли провалом выступления команды в этом сезоне

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о первой части сезона РПЛ.
«Я бы не сказал, что первая часть сезона – провал. Некоторые отрезки и игры были очень удачными. Естественно, было и много ошибок, на которых, я надеюсь, у нас получится научиться», – сказал Мартинс.
- «Спартак» занимает 6-е место в чемпионате России с 29 очками после 18 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
- В FONBET Кубке России красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»