Шансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ

Opta после завершения первой части сезона подсчитала шансы участников РПЛ занять соответствующие места в турнирой таблице.

Шансы на чемпионство «Краснодара» оцениваются в 40,4%, «Зенита» – в 39,0%. Они выглядят явными фаворитами.

Шансы «Локомотива» составляют 10,8%, ЦСКА – 8,8%, «Балтики», – 0,9%, «Спартака» – 0,2%.