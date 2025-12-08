Шансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ

Opta после завершения первой части сезона подсчитала шансы участников РПЛ занять соответствующие места в турнирой таблице.
Шансы на чемпионство «Краснодара» оцениваются в 40,4%, «Зенита» – в 39,0%. Они выглядят явными фаворитами.
Шансы «Локомотива» составляют 10,8%, ЦСКА – 8,8%, «Балтики», – 0,9%, «Спартака» – 0,2%.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. Команда опрежает «Зенит» на 1 очко, «Локомотив» – на 3, ЦСКА – на 4, «Балтику» – на 5, «Спартак» – на 11.
- До конца турнира осталось 12 туров.
Источник: телеграм-канал Opta Sports