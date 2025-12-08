Введите ваш ник на сайте
Российский клуб подтвердил переговоры с Березуцким

Вчера, 16:16
2

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что клуб может возглавить Василий Березуцкий.

«Нам же не по телефону вести переговоры! Да, мы встречались с Василием Березуцким, вчера ходили с ним на баскетбол.

Но мы не скрываем, что ведем переговоры. Нам же нужно это делать. Не думал только, что так быстро нас заметят», – сказал Иванов.

  • «Урал» сегодня объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера.
  • Екатеринбургская команда занимает 2-е место в Первой лиге, отставая от «Факела» на 7 очков.

Президент «Урала» Иванов объяснил уход Ромащенко из клуба
«Урал» объявил об отставке главного тренера
Клуб Второй лиги подписал вратаря с опытом игры за европейскую сборную 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Урал Березуцкий Василий
Комментарии (2)
Интерес
1765205267
Грыша, ты со "святых девяностых"-заметный пацан.
Ответить
neim
1765207864
Так вчера вроде бы туда уже Кержакова пристроили, или своим глазам и новостям от Бомбардира можно с первого раза не верить ? )))
Ответить
Каррагер назвал позором слова Салаха про «Ливерпуль»
00:20
Мостовой назвал клуб, в который стоит перейти Сафонову: «Там помнят российских игроков»
Вчера, 23:40
Юран назвал российский клуб, который удивил его в этом сезоне
Вчера, 23:13
1
ФотоСтудент из Бенина назвал сына в честь «Факела»
Вчера, 23:00
Слот впервые прокомментировал скандальные слова Салаха
Вчера, 22:17
Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»
Вчера, 21:55
5
Титов предложил «Спартаку» на выбор трех тренеров
Вчера, 21:33
4
Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 21:17
4
Булыкин назвал провал года в РПЛ – это игрок «Зенита»
Вчера, 20:57
1
Ткаченко – про «Зенит»: «Клуб объявил об экономии, у «Газпрома» стало меньше денег»
Вчера, 20:43
5
