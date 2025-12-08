Российский клуб подтвердил переговоры с Березуцким

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что клуб может возглавить Василий Березуцкий.

«Нам же не по телефону вести переговоры! Да, мы встречались с Василием Березуцким, вчера ходили с ним на баскетбол.

Но мы не скрываем, что ведем переговоры. Нам же нужно это делать. Не думал только, что так быстро нас заметят», – сказал Иванов.