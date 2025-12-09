Тихонов уволен из клуба Первой лиги

«Енисей» договорился о расторжении контракта с главным тренером Андреем Тихоновым.

Директор клуба Дмитрий Федосеев поблагодарил специалиста за работу.

«Понимаем, что решение о смене главного тренера – это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения.

Очень благодарны Андрею Валерьевичу за совместную работу и его вклад в развитие красноярского футбола, желаем ему всего наилучшего и успешного продолжения карьеры», – сказал Федосеев.