Тихонов уволен из клуба Первой лиги

«Енисей» договорился о расторжении контракта с главным тренером Андреем Тихоновым.
Директор клуба Дмитрий Федосеев поблагодарил специалиста за работу.
«Понимаем, что решение о смене главного тренера – это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения.
Очень благодарны Андрею Валерьевичу за совместную работу и его вклад в развитие красноярского футбола, желаем ему всего наилучшего и успешного продолжения карьеры», – сказал Федосеев.
- «Енисей» занимает 13-е место в Первой лиге с 23 очками после 21 тура.
- 55-летний Тихонов возглавлял красноярский клуб с января 2024 года.
Источник: телеграм-канал ФК «Енисей»