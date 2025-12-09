Введите ваш ник на сайте
Тихонов уволен из клуба Первой лиги

Сегодня, 13:21
4

«Енисей» договорился о расторжении контракта с главным тренером Андреем Тихоновым.

Директор клуба Дмитрий Федосеев поблагодарил специалиста за работу.

«Понимаем, что решение о смене главного тренера – это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения.

Очень благодарны Андрею Валерьевичу за совместную работу и его вклад в развитие красноярского футбола, желаем ему всего наилучшего и успешного продолжения карьеры», – сказал Федосеев.

  • «Енисей» занимает 13-е место в Первой лиге с 23 очками после 21 тура.
  • 55-летний Тихонов возглавлял красноярский клуб с января 2024 года.

Источник: телеграм-канал ФК «Енисей»
Россия. PARI Первая лига Енисей Тихонов Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1765276399
Не служил...
Ответить
ilich55
1765277607
Андрюха видимо не знал, что дважды в одну реку не входят.
Ответить
Obojaemiy
1765278126
Ну все дорога в Спартак....Тихонов главный тренер Спартака!
Ответить
subbotaspartak
1765278270
Это не слухи? В Спартак идёт Андрюха?
Ответить
