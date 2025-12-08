Введите ваш ник на сайте
Студент из Бенина назвал сына в честь «Факела»

Вчера, 23:00

Студент из Бенина Вилфрид Фатонджи рассказал о своей любви к «Факелу». Он признался, что даже назвал в честь воронежского клуба своего сына.

«Я большой фанат футбола. У себя на родине даже организовывал турниры среди молодых спортсменов. Когда же приехал в Воронеж, то очень сильно захотел посмотреть на местный клуб. Еще в Африке я видел некоторые матчи российских команд. А с 2024 года не пропустил ни одного матча «Факела». Хожу на стадион. А за теми играми, на которые не могу попасть, слежу с помощью трансляций.

Мне очень нравится стиль игры воронежцев, несмотря ни на что. Да, наверное, это не топ-клуб по мировым стандартам, но я люблю то, с какой страстью эта команда отдается делу. И я верю в «Факел». Самая яркая встреча для меня – с «Ахматом» в 2024 году. Мы были с друзьями из Бенина, Камеруна и Кот-д’Ивуара. Команда тогда победила 2:0. И мы так праздновали!

Моя супруга была на седьмом месяце беременности. Тогда мы уже знали, что родится мальчик. И я сказал, что ему нужно дать имя Факел. Хотя моя супруга Абалло какое-то время не верила, что я говорю серьезно. Она даже не понимала, что значит это слово. Пришлось объяснить, что это обозначение не только команды, которую я поддерживаю, но и символ света. И Абалло приняла мой выбор. Я верю в «Факел» и горжусь, что выбрал такое имя ребенку. Когда мой сын вырастет и спросит, почему его так назвали, я расскажу, что сильно любил эту команду, так же сильно я люблю и его. Это мой способ выразить чувства», – сказал Фатонджи.

  • 26-летний Фатонджи обучается в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ) на инженера компьютерных технологий.
  • «Факел» лидирует в Первой лиге после 21-го тура, опережая ближайшего преследователя в виде «Урала» на 7 очков.

Уилфрид Фатонджи на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже

Еще по теме:
Лидер Первой лиги оторвался на 7 очков перед зимним перерывом, «Торпедо» покинуло зону вылета
«Факел» продлил контракты с тремя игроками 1
В Первой лиге определился победитель первого круга
Источник: страница «Факела» в ВК
Россия. PARI Первая лига Факел
