Основной защитник покидает «Зенит», отказ Игнашевича клубу РПЛ, возвращение Керимова и другие новости

Лига чемпионов. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять очко в Испании (0:0).

Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой.

Появилось расписание 19-22 туров РПЛ.

Фанаты «Спартака» «пробили» выезд за европейский клуб.

Реакция Игнашевича на предложение от «Динамо Мх».

Россиянин стал игроком месяца в европейском чемпионате.

Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо».

Основной защитник «Зенита» договорился о трансфере в другой клуб.

Новая информация по Ивичу в «Спартаке».

Сулейман Керимов возвращается в российский футбол спустя 9 лет.

Игрок «Динамо»: «Решил покинуть клуб из-за штаба Гусева».