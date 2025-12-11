Основной защитник покидает «Зенит», отказ Игнашевича клубу РПЛ, возвращение Керимова и другие новости

Лига чемпионов. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять очко в Испании (0:0).
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой.
Появилось расписание 19-22 туров РПЛ.
Фанаты «Спартака» «пробили» выезд за европейский клуб.
Реакция Игнашевича на предложение от «Динамо Мх».
Россиянин стал игроком месяца в европейском чемпионате.
Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо».
Основной защитник «Зенита» договорился о трансфере в другой клуб.
Новая информация по Ивичу в «Спартаке».
Сулейман Керимов возвращается в российский футбол спустя 9 лет.
Игрок «Динамо»: «Решил покинуть клуб из-за штаба Гусева».
Источник: «Бомбардир»