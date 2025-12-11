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  • Основной защитник покидает «Зенит», отказ Игнашевича клубу РПЛ, возвращение Керимова и другие новости

Основной защитник покидает «Зенит», отказ Игнашевича клубу РПЛ, возвращение Керимова и другие новости

11 декабря 2025, 01:19
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Лига чемпионов. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять очко в Испании (0:0).

Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой.

Появилось расписание 19-22 туров РПЛ.

Фанаты «Спартака» «пробили» выезд за европейский клуб.

Реакция Игнашевича на предложение от «Динамо Мх».

Россиянин стал игроком месяца в европейском чемпионате.

Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо».

Основной защитник «Зенита» договорился о трансфере в другой клуб.

Новая информация по Ивичу в «Спартаке».

Сулейман Керимов возвращается в российский футбол спустя 9 лет.

Игрок «Динамо»: «Решил покинуть клуб из-за штаба Гусева».

Источник: «Бомбардир»
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