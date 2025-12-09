Гусев может возглавить «Динамо» на постоянной основе, Талалаев и Тедеев не рассматриваются

Стали известны планы «Динамо» по выбору нового главного тренера.
Исполняющий обязанности главного тренера команды Ролан Гусев может возглавить «Динамо» на постоянной основе.
Андрей Талалаев и Заур Тедеев не рассматриваются.
Совет директоров «Динамо» пройдет на следующей неделе. Тогда же и будет принято решение по новому главному тренеру бело-голубых.
- Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября после ухода Валерия Карпина.
- Команда занимает 10-е место в РПЛ с 21 очком после 18 туров.
Источник: «РБ Спорт»