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  • Гусев может возглавить «Динамо» на постоянной основе, Талалаев и Тедеев не рассматриваются

Гусев может возглавить «Динамо» на постоянной основе, Талалаев и Тедеев не рассматриваются

9 декабря 2025, 15:50
4

Стали известны планы «Динамо» по выбору нового главного тренера.

Исполняющий обязанности главного тренера команды Ролан Гусев может возглавить «Динамо» на постоянной основе.

Андрей Талалаев и Заур Тедеев не рассматриваются.

Совет директоров «Динамо» пройдет на следующей неделе. Тогда же и будет принято решение по новому главному тренеру бело-голубых.

  • Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября после ухода Валерия Карпина.
  • Команда занимает 10-е место в РПЛ с 21 очком после 18 туров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Акрон Динамо Тедеев Заур Талалаев Андрей Гусев Ролан
Комментарии (4)
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Красногвардейчик
1765284993
Ждём гневный комментарий Талалаева))
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Красногвардейчик
1765285044
О...Ташуева возьмите))
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crf57
1765290162
ГУСЕВ главный тренер!? Тогда точно этим бездельникам ленивым придет полный абзац!
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suchi-69
1765290425
Нацелились на выход в пердив, а поскольку Валера мешал со своими обещаниями не покинуть вышку, то Валеру и выжили. Верю, физруку Гусёффу вполне по силам пробиться в подвал российского футбола
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