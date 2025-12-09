Гусев может возглавить «Динамо» на постоянной основе, Талалаев и Тедеев не рассматриваются

Стали известны планы «Динамо» по выбору нового главного тренера.

Исполняющий обязанности главного тренера команды Ролан Гусев может возглавить «Динамо» на постоянной основе.

Андрей Талалаев и Заур Тедеев не рассматриваются.

Совет директоров «Динамо» пройдет на следующей неделе. Тогда же и будет принято решение по новому главному тренеру бело-голубых.