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  • Акинфеев подвел итоги года: «Добавить бы ещe один трофей в эту коллекцию»

Акинфеев подвел итоги года: «Добавить бы ещe один трофей в эту коллекцию»

9 декабря 2025, 18:36

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги 2025 года.

  • Московская команда в уходящем году выиграла Кубок и Суперкубок.
  • По итогам сезона РПЛ-2025/26 армейцы занимают третье место.

«Ну что, друзья, футбольный 2025-й завершeн! Да и до Нового года рукой подать. Думаю, итоги года можно уже подводить. Что случилось хорошего? Выигранные Кубок и Суперкубок страны! Добавить бы ещe один трофей в эту коллекцию…

Наша команда, наш коллектив, наш клуб! Хочу сказать спасибо всем ребятам, тренерам, персоналу и сотрудникам офиса за то, как мы прошли этот год и были единым целым. Главное – это, конечно, ваша поддержка на «ВЭБ Арене» и в совершенно разных уголках страны!

Лично я жду и очень верю в 2026 год!

Мы ушли в отпуск, но я никуда не пропадаю и планирую в ближайшие дни делиться с вами интересными новостями! А вы пока пишите в комментариях, что вам больше всего запомнилось в 2025 году?» – написал Акинфеев.

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Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
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