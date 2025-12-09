Акинфеев подвел итоги года: «Добавить бы ещe один трофей в эту коллекцию»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги 2025 года.

Московская команда в уходящем году выиграла Кубок и Суперкубок.

По итогам сезона РПЛ-2025/26 армейцы занимают третье место.

«Ну что, друзья, футбольный 2025-й завершeн! Да и до Нового года рукой подать. Думаю, итоги года можно уже подводить. Что случилось хорошего? Выигранные Кубок и Суперкубок страны! Добавить бы ещe один трофей в эту коллекцию…

Наша команда, наш коллектив, наш клуб! Хочу сказать спасибо всем ребятам, тренерам, персоналу и сотрудникам офиса за то, как мы прошли этот год и были единым целым. Главное – это, конечно, ваша поддержка на «ВЭБ Арене» и в совершенно разных уголках страны!

Лично я жду и очень верю в 2026 год!

Мы ушли в отпуск, но я никуда не пропадаю и планирую в ближайшие дни делиться с вами интересными новостями! А вы пока пишите в комментариях, что вам больше всего запомнилось в 2025 году?» – написал Акинфеев.