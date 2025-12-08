Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Титов предложил «Спартаку» на выбор трех тренеров

Вчера, 21:33
11

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о главном тренере московской команды.

  • «Спартак» ранее отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича.
  • Команду временно возглавил Вадим Романов.
  • Красно-белые ушли на зимний перерыв на шестом месте в РПЛ.

– Что «Спартаку» делать с тренером? Романов едва ли останется у руля команды?

– Романов – наш, спартаковец. Возможно, ему и стоило бы дать шанс, но у него нет соответствующей лицензии для работы именно главным тренером. Нужно еще пройти обучение.

В «Спартаке» всегда ставятся амбициозные задачи, сейчас произошли изменения в руководстве. Гендиректором стал Некрасов, максималист. В спортивный блок пришел Андрей Мовсесьян, с которым мы вместе еще играли в дубле.

Теперь всем им нужно найти компромиссную фигуру на роль главного тренера, которая устроит всех.

Я бы очень хотел, чтобы команду возглавил спартаковец – Тихонов, Парфенов, Аленичев. Но в них надо поверить, им надо дать шанс и время. Тогда болельщики с совсем другими эмоциями будут приходить на матчи, чтобы переживать за своих! Да я сам буду бегать на каждую игру и искать билеты!

Тонкий момент. С одной стороны, есть желание увидеть во главе команды человека со славным спартаковским прошлым. С другой, есть нынешний тренерский штаб, есть руководство, есть спортивный директор Кахигао, который, как я понимаю, думает в другом направлении.

Я приму любое решение по тренеру, продолжу анализировать ситуацию и высказывать открыто свое мнение. Сегодня же могу констатировать: «Спартак» точно находится не на своем месте.

Еще по теме:
Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо» 1
«Еду с мужиками в бар»: дочь Аленичева выложила провокационный пост про «Спартак» 9
Титов – о судействе в дерби: «В мое время и гол Тюкавина, и гол Маричаля засчитали бы» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ротор Енисей Спартак Титов Егор Аленичев Дмитрий Тихонов Андрей Парфенов Дмитрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1765219970
Что Тихонова, что Парфенова с треском выграли из "Енисея" и "Торпедо" соответственно) То есть в первой лиге сии молодцы провалились) Спасибо тебе Егорушка, что хочешь этих бездарей пристроить в "Спартак"))
Ответить
Константин-Шапкин-google
1765220578
Поверь в мечту. Есть такая песня. Всех перечисленных Егором людей я очень уважаю. Они в своё время многое сделали для Спартака. Но судя по тренерской работе пока результатов нет. Что делать поверить? Во что, в успех упавший с неба? Так не бывает. Прогресс должен быть в любом деле. У них он есть?
Ответить
NewLife
1765225489
Ты не упомянул еще Юрана, Мостового и чабана.
Ответить
Everest13
1765234744
Так вот может за кого голосование идет секретное, про которое доча Аленичева говорила)))
Ответить
алдан2014
1765238068
Спартак,на что наиграл там и находится. Хватит иллюзий.
Ответить
АртурZaСМ
1765254426
Да зае..ли уже бывшие спартаковцы, которые постоянно предлагают бывших спартаковцев в качестве тренера. Ни один бывший спартаковец (из нынешних тренеров) не состоялся как тренер. НИ ОДИН!
Ответить
Главные новости
«Ливерпуль» исключил Салаха из заявки, «Реал» может уволить Алонсо и пригласить Клоппа и другие новости
01:20
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» (4:1) и поднялся на 6 место
00:58
Каррагер назвал позором слова Салаха про «Ливерпуль»
00:20
Мостовой назвал клуб, в который стоит перейти Сафонову: «Там помнят российских игроков»
Вчера, 23:40
1
Юран назвал российский клуб, который удивил его в этом сезоне
Вчера, 23:13
3
ФотоСтудент из Бенина назвал сына в честь «Факела»
Вчера, 23:00
4
Слот впервые прокомментировал скандальные слова Салаха
Вчера, 22:17
Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»
Вчера, 21:55
6
Титов предложил «Спартаку» на выбор трех тренеров
Вчера, 21:33
11
Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 21:17
8
Все новости
Все новости
Реакция Ловчева на поведение Кордобы в матче с ЦСКА
00:32
2
Ари определил сильнейшего игрока «Спартака» в сезоне: «Лучший на поле»
Вчера, 23:54
2
«Спартаку» предложили вернуть Карреру
Вчера, 23:28
4
Семин подвел итоги года для «Динамо»
Вчера, 22:46
Федотов оценил симуляцию Кордобы с ЦСКА: «Должен был получить карточку»
Вчера, 22:35
3
ФотоАндрей Мостовой отреагировал на получение премии «Джентльмен года»
Вчера, 22:21
5
Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»
Вчера, 21:55
6
Фото«Трeхкратный зимний чемпион»: «Краснодар» предложил перейти на систему «весна-осень»
Вчера, 21:43
2
Титов предложил «Спартаку» на выбор трех тренеров
Вчера, 21:33
11
«Он звезда»: Губерниев оценил скандальное поведение Кордобы
Вчера, 21:22
1
Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 21:17
8
Булыкин назвал провал года в РПЛ – это игрок «Зенита»
Вчера, 20:57
1
Ткаченко – про «Зенит»: «Клуб объявил об экономии, у «Газпрома» стало меньше денег»
Вчера, 20:43
5
Видео«Еду с мужиками в бар»: дочь Аленичева выложила провокационный пост про «Спартак»
Вчера, 20:35
19
Титов – о судействе в дерби: «В мое время и гол Тюкавина, и гол Маричаля засчитали бы»
Вчера, 20:30
4
Известна сумма, которую «Зенит» хочет получить от саудовских клубов за Кассьерру
Вчера, 20:15
2
Мостовой предложил «Спартаку» забрать игрока у «Локомотива»
Вчера, 19:53
5
«Это ни в какие ворота не лезет»: Семин выявил громадную проблему в российском футболе
Вчера, 19:40
5
«Локомотив» лидирует в РПЛ по четырем статистическим показателям
Вчера, 19:29
4
«Спартак» назвали главным разочарованием сезона в РПЛ
Вчера, 19:18
27
Представитель Захаряна прокомментировал информацию о возможном возвращении Арсена в «Динамо»
Вчера, 19:11
1
Кисляк оценил поведение Кордобы в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 18:50
4
Фото«Вот это поворот»: «Зенит» опубликовал фото с бывшей звездой клуба
Вчера, 18:37
5
ФотоГалицкому вручили специальную награду – за выдающийся вклад в развитие футбола
Вчера, 18:24
12
Губерниев прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
Вчера, 18:20
7
Мостовой ответил на вопрос о лучшей команде года в РПЛ
Вчера, 17:56
2
«Динамо» предложили вернуть Захаряна
Вчера, 17:40
3
Президент РПЛ назвал лучшего футболиста в первой части сезона
Вчера, 17:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 