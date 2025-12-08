Титов предложил «Спартаку» на выбор трех тренеров

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о главном тренере московской команды.

«Спартак» ранее отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича.

Команду временно возглавил Вадим Романов.

Красно-белые ушли на зимний перерыв на шестом месте в РПЛ.

– Что «Спартаку» делать с тренером? Романов едва ли останется у руля команды?

– Романов – наш, спартаковец. Возможно, ему и стоило бы дать шанс, но у него нет соответствующей лицензии для работы именно главным тренером. Нужно еще пройти обучение.

В «Спартаке» всегда ставятся амбициозные задачи, сейчас произошли изменения в руководстве. Гендиректором стал Некрасов, максималист. В спортивный блок пришел Андрей Мовсесьян, с которым мы вместе еще играли в дубле.

Теперь всем им нужно найти компромиссную фигуру на роль главного тренера, которая устроит всех.

Я бы очень хотел, чтобы команду возглавил спартаковец – Тихонов, Парфенов, Аленичев. Но в них надо поверить, им надо дать шанс и время. Тогда болельщики с совсем другими эмоциями будут приходить на матчи, чтобы переживать за своих! Да я сам буду бегать на каждую игру и искать билеты!

Тонкий момент. С одной стороны, есть желание увидеть во главе команды человека со славным спартаковским прошлым. С другой, есть нынешний тренерский штаб, есть руководство, есть спортивный директор Кахигао, который, как я понимаю, думает в другом направлении.

Я приму любое решение по тренеру, продолжу анализировать ситуацию и высказывать открыто свое мнение. Сегодня же могу констатировать: «Спартак» точно находится не на своем месте.