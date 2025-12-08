«Он звезда»: Губерниев оценил скандальное поведение Кордобы

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА (3:2).
Колумбийский футболист отметился в этой встрече тем, что забил гол, получил желтую карточку, симулировал и разговаривал на повышенных тонах с игроками ЦСКА.
– Как оцените игру Кордобы? Есть мнение, что в матче с ЦСКА он симулировал.
– Это нормальная футбольная ситуация. Артистов в футболе много. Начиная с величайшего артиста Диего Марадоны. А то, что Кордоба в этом смысле держит нос по ветру, не он первый и не он последний в футболе.
Джон – один из лучших футболистов нашего чемпионата, если не лучший. Это никак не оспаривается. Его футбольное мастерство абсолютно безупречно. Он звезда. По крайней мере, на нашем фоне.
- Кордоба провел в этом сезоне РПЛ 16 матчей и забил 8 голов.
- «Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером, опережая «Зенит» на одно очко.
Источник: «Матч ТВ»