«Он звезда»: Губерниев оценил скандальное поведение Кордобы

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА (3:2).

Колумбийский футболист отметился в этой встрече тем, что забил гол, получил желтую карточку, симулировал и разговаривал на повышенных тонах с игроками ЦСКА.

– Как оцените игру Кордобы? Есть мнение, что в матче с ЦСКА он симулировал.

– Это нормальная футбольная ситуация. Артистов в футболе много. Начиная с величайшего артиста Диего Марадоны. А то, что Кордоба в этом смысле держит нос по ветру, не он первый и не он последний в футболе.

Джон – один из лучших футболистов нашего чемпионата, если не лучший. Это никак не оспаривается. Его футбольное мастерство абсолютно безупречно. Он звезда. По крайней мере, на нашем фоне.