Титов – о судействе в дерби: «В мое время и гол Тюкавина, и гол Маричаля засчитали бы»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил судейство в матче с «Динамо» (1:1). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с 28-летним Иналом Танашевым.

– Главный вывод, который сделали для себя по итогам матча с «Динамо»? Судейство вышло на первый план?

– Вопросы по судейству действительно есть. Прежде всего, к видеоарбитрам. Я не знаю, как чертят эти офсайдные линии. По пяткам или еще как-то... Но если рассуждать по-игроцки, то в наше время и гол Тюкавина, и гол Маричаля засчитали бы. Однако сейчас есть вот такие нюансы, есть ВАР. Арбитры долго изучали эпизоды, вынесли вот такие решения. Хотя я до конца и не понимаю их логики. Знаете, что мне недавно сказал один бывший арбитр ФИФА?

– Что же?

– «Слава богу, что мы с тобой играли и судили в то время, когда не было ВАР». Сегодня все эти ситуации, конечно, мешают футболу.