Колосков: «Гол «Динамо» в матче со «Спартаком» отменили неверно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (1:1).

«Матч был очень нервным – это чувствовалось на протяжении всей игры, потому что моментами команды вели себя очень сумбурно, неорганизованно. Но в целом на качестве игры это не сказалось – интересный матч, никто не хотел поскорее его закончить и пойти отдыхать.

Что касается первого гола «Динамо», то здесь есть вопросы. Мне тоже показалось, что его неверно отменили. Результат мог бы быть совсем другой, если бы гол засчитали. Но это уже неважно, не наше дело. Будем надеяться, что и «Динамо», и «Спартак» проведут вторую часть сезона лучше, чем первую», – сказал Колосков.