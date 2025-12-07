Тарханов одним прилагательным описал игру в матче «Спартак» – «Динамо»

Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (1:1).

«Результат справедлив. Но игра была бестолковая. Первый тайм был совсем неважный, второй вышел получше, появилось пространство, атаки. Если бы «Динамо» сыграло разумнее, то могло разыграть и забить гол. Моменты-то были у команд, но мастерства не хватило, чтобы довести до гола. Сильно спешат футболисты, поэтому не получается.

По игре Романов и Гусев не убедили, хотя имеют хороших футболистов. Пока игры не ощущается. Будут искать более опытных тренеров, они ещe неопытные», – сказал Тарханов.