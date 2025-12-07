Галактионов одним словом описал ситуацию с контрактом Баринова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил замену Дмитрия Баринова в матче с «Сочи» (4:2). Также он высказался о ситуации с контрактом полузащитника.

«Замена Баринова? Обычная замена, простая, чтобы дать возможность Тимофееву, который давно не играл. Баринов играл все матчи с первой и до последней минуты, он заслужил дополнительных аплодисментов.

Ситуация с контрактом? Рабочая», – сказал Галактионов.