Галактионов одним словом описал ситуацию с контрактом Баринова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил замену Дмитрия Баринова в матче с «Сочи» (4:2). Также он высказался о ситуации с контрактом полузащитника.
«Замена Баринова? Обычная замена, простая, чтобы дать возможность Тимофееву, который давно не играл. Баринов играл все матчи с первой и до последней минуты, он заслужил дополнительных аплодисментов.
Ситуация с контрактом? Рабочая», – сказал Галактионов.
- Ранее сообщалось, что Баринов принял решение не продлевать контракт с «Локо», истекающий в конце сезона.
- Он подпишет трехлетний контракт с ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»