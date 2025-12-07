«Краснодар» в домашнем матче обыграл ЦСКА в рамках 18 тура РПЛ, итоговый счет 3:2.

На 11-й минуте ЦСКА открыл счет: Данил Круговой подал с правого углового на дальнюю штангу, где Мойзес, оставшийся без опеки, головой отправил мяч в левый нижний угол ворот «Краснодара».

На 38-й минуте «Краснодар» восстановил паритет: Джон Кордоба обыграл Виктора Са в центре, отдал мяч на правый фланг Батчи и получил обратно передачу, после чего в касание с линии вратарской переправил мяч в сетку – 1:1.

На 51-й минуте хозяева вышли вперед: после подачи Сперцяна с левого углового Виктор Са на дальней штанге в касание замкнул мяч в ворота с нескольких метров – 2:1.

На 70-й минуте Батчи закрепил преимущество «Краснодара», сместившись и нанеся мощный дальний удар в нижний левый угол, не оставив шансов Акинфееву – 3:1.

На 90+1-й минуте ЦСКА сократил отставание в счете усилиями Матеуса Алвеса. Тамерлан Мусаев выиграл верховую борьбу на левой штанге, головой принял мяч и скинул его во вратарскую, где Алвес в касание с двух метров переправил мяч в сетку, установив счет 3:2.

