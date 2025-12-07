РПЛ. «Краснодар» победил ЦСКА (3:2) в матче с удалением и ушел на зимний перерыв лидером

Закончился центральный матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Хозяева победили со счетом 3:2.

Армейцы с 68-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку получил защитник Мойзес.

«Краснодар» набрал 40 очков и вернулся на первое место в чемпионате, опережая «Зенит» на одно очко. ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертой позиции с 36 очками.