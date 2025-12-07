Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Краснодар» победил ЦСКА (3:2) в матче с удалением и ушел на зимний перерыв лидером

Вчера, 20:58
87

Закончился центральный матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Хозяева победили со счетом 3:2.

Армейцы с 68-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку получил защитник Мойзес.

«Краснодар» набрал 40 очков и вернулся на первое место в чемпионате, опережая «Зенит» на одно очко. ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертой позиции с 36 очками.

Россия. Премьер-лига. 18 тур
Краснодар - ЦСКА - 3:2 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Мойзес, 11; 1:1 - Д. Кордоба, 38; 2:1 - В. Са, 51; 3:1 - Ж. Батчи, 70; 3:2 - М. Алвес, 90+1.
Удаления: нет - Мойзес, 68 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (87)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pourquoi pas
1765131555
Сумасшедшая игра! Могло быть и 4:2 в конце, но не зашло... Краснодар с тяжёлой волевой победой!
Ответить
FWSPM
1765131618
добавлю ложку дегтя. гонсалес это атас синдром денисова налицо главное слабое место в команде сейчас. и пальцев купленный ему на замену тоже ниочем.
Ответить
raritet
1765131762
Чемпион силен.
Ответить
Alemann
1765131949
Быков с победой! Классная игра.
Ответить
Чугунный скороход
1765132737
Мойзес и до этого на грани фола играл. Доигрался. Когда нибудь это должно было случиться. Краснодар с победой.
Ответить
Ловкий Бубен
1765133419
Мне одному показалось что в Краснодаре неуравновешенные люди и находятся под воздействием чего-то ?
Ответить
Ловкий Бубен
1765133485
Одно очко это очень хрупкое лидерство, нужно зимой усилится
Ответить
andrei-sarap-yandex
1765133687
СПАСИБА ЛЕВНИКОВУ за чемпионство Краснодару....спасиба продажному ЛЕВНИКОВУ за победу сегодня.....позор судьм и ЛЕВНИКОВУ ....
Ответить
рылы
1765134056
в чём вообще смысл в акинфееве? из сборной ушёл ещё в 2018, половину матчей пропускает из-за травм. но как только готов - ставят без вариантов. и регулярно привозит нелепейшие голы. считаю, что коням нужно набраться смелости и попрощаться с ним. матч какой-нибудь организовать последний. ну кресло дать какое-нибудь, пусть в офисе сидит. он же тянет клуб на дно прямо сейчас, очки недобирают по его вине. а трогать его нельзя - памятник.
Ответить
Cleaner
1765137761
Краснодар сильнее по составу, потому и победил. У ЦСКА нет нападения, (ДАВНО НЕТ НАПАДЕНИЯ), потому и проигрываем. Да еще и железный Роша ушел. Поражение абсолютно закономерное...(((
Ответить
