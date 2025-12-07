РПЛ. «Краснодар» победил ЦСКА (3:2) в матче с удалением и ушел на зимний перерыв лидером

Закончился центральный матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Хозяева победили со счетом 3:2.
Армейцы с 68-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку получил защитник Мойзес.
«Краснодар» набрал 40 очков и вернулся на первое место в чемпионате, опережая «Зенит» на одно очко. ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертой позиции с 36 очками.
Россия. Премьер-лига. 18 тур
Краснодар - ЦСКА - 3:2 (1:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Мойзес, 11; 1:1 - Д. Кордоба, 38; 2:1 - В. Са, 51; 3:1 - Ж. Батчи, 70; 3:2 - М. Алвес, 90+1.
Удаления: нет - Мойзес, 68 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»