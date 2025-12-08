«Краснодар» ушел лидером на перерыв, Кордоба обвинил игрока ЦСКА в расизме, «Зенит» хочет взять еще одного бразильца и другие новости

Ташуев близок к возвращению к работе спустя полгода

Россиянин стал почетным гостем на матче АПЛ

Болельщики «ПСЖ» в восторге от Сафонова и хотят видеть его первым номером

Стал известен срок нового контракта Альбы с «Ростовом»

Тренер махачкалинского «Динамо» подал в отставку

Луис Энрике оценил первую игру Сафонова в сезоне

«Локомотив» победил «Сочи» в матче с 6 голами. Батраков установил рекорд клуба в XXI веке

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче с удалением и ушел на зимний перерыв лидером. Кордоба обвинил игрока ЦСКА в расизме

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