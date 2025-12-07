РПЛ. «Локомотив» победил «Сочи» в матче с 6 голами, у Батракова 1+1

«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ. Встреча на стадионе «Фишт» закончилась со счетом 4:2 в пользу команды Михаила Галактионова.

Полузащитник Алексей Батраков забил гол и сделал результативную передачу.

«Локо» набрал 37 очков и поднялся на третье место. «Сочи» с девятью очками располагается на последней строчке.