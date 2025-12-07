РПЛ. «Локомотив» победил «Сочи» в матче с 6 голами, у Батракова 1+1

«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ. Встреча на стадионе «Фишт» закончилась со счетом 4:2 в пользу команды Михаила Галактионова.
Полузащитник Алексей Батраков забил гол и сделал результативную передачу.
«Локо» набрал 37 очков и поднялся на третье место. «Сочи» с девятью очками располагается на последней строчке.
Россия. Премьер-лига. 18 тур
Сочи - Локомотив - 2:4 (1:3) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Батраков, 7; 1:1 - М. Крамарич, 25; 1:2 - А. Руденко, 29; 1:3 - А. Руденко, 34; 1:4 - Д. Воробьев, 68 (с пенальти); 2:4 - Ф. Камано, 88.
Источник: «Бомбардир»