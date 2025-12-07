Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Локомотив» победил «Сочи» в матче с 6 голами, у Батракова 1+1

РПЛ. «Локомотив» победил «Сочи» в матче с 6 голами, у Батракова 1+1

Вчера, 18:24
12

«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ. Встреча на стадионе «Фишт» закончилась со счетом 4:2 в пользу команды Михаила Галактионова.

Полузащитник Алексей Батраков забил гол и сделал результативную передачу.

«Локо» набрал 37 очков и поднялся на третье место. «Сочи» с девятью очками располагается на последней строчке.

Россия. Премьер-лига. 18 тур
Сочи - Локомотив - 2:4 (1:3) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Батраков, 7; 1:1 - М. Крамарич, 25; 1:2 - А. Руденко, 29; 1:3 - А. Руденко, 34; 1:4 - Д. Воробьев, 68 (с пенальти); 2:4 - Ф. Камано, 88.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Судейство в матче «Спартак» – «Динамо» назвали «позорищем»
Мостовой сделал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА 4
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА: 7 декабря 2025 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1765121257
...всех деповских пацанчиков с достойной игрой, победой и удачным завершением сезона!...
Ответить
Интерес
1765121588
Предсказуемо.Сынок папу победил. Футбольная земля, ты слышишь этот зуд- два Ротенберга по тебе ползут!
Ответить
evgevg13
1765121690
обули искусственных...
Ответить
Тинез Розоп
1765121710
Позор. Как для себя так заносят чемоданчики , а для своего фарма зажали?… ( жадины)
Ответить
Красногорск_Фан
1765121982
Ну. Всегда такие матчи приятно смотреть. Когда есть фаворит и можно поработать и на личную статистику. С победой в последнем матче сезона! Но. до лидера 2-3 очка. 6-9 потеряли на 90-х+ минутах игр с аутсайдерами ((( Надо бороться за высокие места. Учитывать ошибки. Собираться на борьбу.
Ответить
FWSPM
1765122119
плюс минус ожидаемо. интриги в этом матче не ожидалось
Ответить
Феликс Михайлов
1765122195
Молодец Лёха, давит на ма.т.ку.
Ответить
Рукаку
1765122345
Генич - позор профессии! Очень хочу, чтобы его не допускали до футбола. По игре. Сочи никакой, просто 1 лига. Локо на нереальном расслабоне, как-будто мыслями были уже в местной шашлычной. Пиняева надо продавать, Колю в идеале тоже и перестать в принципе играть в столба. Всех с победой, но конкретно эта игра разочаровала по содержанию, клубы из первой пятерки за такое накажут быстро.
Ответить
sochi-2013
1765123123
Таки Богря сын не уважает папу Богрю,в рот ему гору!
Ответить
Главные новости
«Краснодар» ушел лидером на перерыв, Кордоба обвинил игрока ЦСКА в расизме, «Зенит» хочет взять еще одного бразильца и другие новости
01:20
Примера. «Реал» проиграл дома «Сельте» (0:2), два игрока мадридцев получили красные карточки
00:59
2
Челестини поставил оценку ЦСКА за первую часть сезона
00:26
«Зенит» предложил 15 миллионов за 23-летнего бразильца
00:18
3
Челестини ответил на обвинения в расизме со стороны «Краснодара»
Вчера, 23:40
Видео«Слова излишни»: ЦСКА показал видео из раздевалки после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:17
2
Мостовой высказался о победе «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:57
Семин прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
Вчера, 22:30
4
Мойзес раскритиковал судейство с «Краснодаром»: «Левников был потерянным»
Вчера, 22:21
6
Кордоба обвинил игрока ЦСКА в расизме: «Надеюсь, его будут судить по всей строгости»
Вчера, 22:15
9
Все новости
Все новости
Зиньковский – о «Сочи»: «Тяжелая ситуация»
00:14
Червиченко одним словом описал итоги 2025 года для «Спартака»
Вчера, 23:54
Сперцян подвел итоги 2025 года для «Краснодара»
Вчера, 23:27
Видео«Слова излишни»: ЦСКА показал видео из раздевалки после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:17
2
Мостовой высказался о победе «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:57
Аршавин отреагировал на первое место «Краснодара»
Вчера, 22:44
Семин прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
Вчера, 22:30
4
Обляков оценил поведение Кордобы в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 22:24
1
Мойзес раскритиковал судейство с «Краснодаром»: «Левников был потерянным»
Вчера, 22:21
6
Кордоба обвинил игрока ЦСКА в расизме: «Надеюсь, его будут судить по всей строгости»
Вчера, 22:15
9
Реакция Рабинера на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 21:53
1
Сперцян поделился подробностями стычки в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:50
Реакция Челестини на поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 21:46
2
В РПЛ отреагировали на обвинения игрока ЦСКА в расизме
Вчера, 21:43
11
«Лучший матч в сезоне»: Мусаев оценил победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 21:38
2
ЦСКА дали дорожную карту, что делать с регулярно ошибающимся Акинфеевым
Вчера, 21:22
13
Кордоба установил еще один рекорд в «Краснодаре»
Вчера, 21:22
«Вообще не придраться»: Генич назвал лучшую команду РПЛ
Вчера, 21:16
5
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – ЦСКА: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:58
РПЛ. «Краснодар» победил ЦСКА (3:2) в матче с удалением и ушел на зимний перерыв лидером
Вчера, 20:58
87
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:56
РПЛ. «Балтика» обыграла «Крылья Советов» (2:0) и набрала 35 очков в 18 турах
Вчера, 20:55
6
«Гребаный негр»: игрок «Краснодара» пожаловался на расизм со стороны ЦСКА
Вчера, 20:30
16
Мостовой сказал, кто должен возглавить «Спартак»
Вчера, 20:20
6
ВидеоКордоба и Мойзес устроили потасовку в подтрибунном помещении
Вчера, 20:13
2
Галактионов одним словом описал ситуацию с контрактом Баринова
Вчера, 19:54
1
В махачкалинском «Динамо» отреагировали на отставку главного тренера
Вчера, 19:40
1
ФотоИгроки ЦСКА вышли на матч с «Краснодаром» в футболках в поддержку Алдонина
Вчера, 19:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 