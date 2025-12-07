Судейство в матче «Спартак» – «Динамо» назвали «позорищем»

Главному редактору «РБ Спорт» Андрею Бодрову не понравилось судейство в матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (1:1).

«Позорище.

По три минуты разбирают, был гол или нет.

Ролик Гусев бросается на аппаратуру, его оттаскивают от монитора.

Всe это надо решать в три раза быстрее. До безобразия медленная работа всей этой бригады. Заторможенные!» – написал Бодров.