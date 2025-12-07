Судейство в матче «Спартак» – «Динамо» назвали «позорищем»

Главному редактору «РБ Спорт» Андрею Бодрову не понравилось судейство в матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (1:1).
«Позорище.
По три минуты разбирают, был гол или нет.
Ролик Гусев бросается на аппаратуру, его оттаскивают от монитора.
Всe это надо решать в три раза быстрее. До безобразия медленная работа всей этой бригады. Заторможенные!» – написал Бодров.
- В поле судил 28-летний Инал Танашев.
- «Спартак» остался на 6-м месте.
- «Динамо» поднялось в топ-10.
Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова