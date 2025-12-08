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Ловчев описал итоги сезона для «Спартака» двумя словами

8 декабря 2025, 17:01
5

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил итоги первой части сезона для московской команды.

Московская команда после 18 туров РПЛ занимает шестое место в таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 очков.

– Какую оценку поставите «Спартаку» за первую часть сезона?

– Там неразбериха, хаос, по большому счету, и в основном в руководстве клуба. Кого они покупают? С каким контингентом работают? Тут даже не стоит вопрос о борьбе за первое место. Целостности игры нет, не понимания основного состава, одни ротации. Было время, когда я говорил, что Станковичу надо дать поработать, но он отработал предостаточно времени, мы видели, как он нервничал, и клуб правильно сделал, что расстался с ним. А кто дальше будет и сколько времени ему дадут? «Спартак» уже столько тренеров поменял, начиная с первого года правления Федуна, и, к сожалению, нынешние руководители не очень хорошо понимают, как должна строиться команда, какие игроки должны быть. Нужно помогать тренеру, но получается так, что выходит один негатив.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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Тинез Розоп
1765202986
Мы и так об этом знаем(…(молчи Серафимыч пожалуйста)
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Alemann
1765203606
Блин, я под впечатлением. Ловчев что-то по делу сказал. И ведь практически со всем согласен.
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crf57
1765211800
А вы спартаковцы почаще тренеров меняйте! И так все смеются над вашим руководством!
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