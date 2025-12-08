Ловчев прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА

Евгений Ловчев поделился наблюдениями от просмотра матча «Краснодар» – ЦСКА. Команда Мурада Мусаева победила в 18-м туре РПЛ со счетом 3:2.

«Краснодар» выглядел намного убедительнее ЦСКА. У команды практически не было провалов и, самое главное, у них на каждый матч запредельный настрой. Главное, что мотивацией служат не деньги, не премиальные, а зритель. И сейчас «Краснодар» является единственной командой в РПЛ, которая оставляет такое впечатление.

Стоит отметить еще одну вещь: клуб делает точечные усиления, а не закупает пачками футболистов каждое трансферное окно, – сказал Ловчев.