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Ловчев прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА

8 декабря 2025, 16:00
14

Евгений Ловчев поделился наблюдениями от просмотра матча «Краснодар» – ЦСКА. Команда Мурада Мусаева победила в 18-м туре РПЛ со счетом 3:2.

«Краснодар» выглядел намного убедительнее ЦСКА. У команды практически не было провалов и, самое главное, у них на каждый матч запредельный настрой. Главное, что мотивацией служат не деньги, не премиальные, а зритель. И сейчас «Краснодар» является единственной командой в РПЛ, которая оставляет такое впечатление.

Стоит отметить еще одну вещь: клуб делает точечные усиления, а не закупает пачками футболистов каждое трансферное окно, – сказал Ловчев.

  • «Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ.
  • Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Ловчев Евгений
Комментарии (14)
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Красногвардейчик
1765200273
«Краснодар» выглядел намного убедительнее ЦСКА. --------- Женя, если бы это было так, то был бы разгром, а победа в один мяч...какая же тут убедительность))) Просто Левников сам, или получил установку...но он топил ЦСКА!!! И наглым образом причём!!!
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Красногвардейчик
1765200385
А в принципе ты флюгер...Ловчев))) что, за Быков грязных переметнулся болеть теперь?...Позорище!!!
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Интерес
1765202482
..и 2,5 русских,за которых день назад страстно ратовал Серафимыч.
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БАЗАРА НЕТ
1765202534
Точечные игроки Краснодара вызывали отвращение своим поведением
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evgevg13
1765203986
Как же развонялись нижеквакающие типа "болельщики". Нашли новую жертву...
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Феликс Михайлов
1765206951
Ничего удивительного, бычара натянул кобылу, а что из этого получится увидим в конце сезона.
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mutabor0992
1765208103
И с чего такие глубокие выводы,а мОисеич?Что не за премиальные.Не за деньги.Ну насмешил!Вот просто за даром бегают.А по поводу поведения...Что то зазвездились кугуты.Ну и насчет составов...У коняшек есть НАШИ.Доморощеные.Которые ИГРАЮТ!А не по блату.Занавес.
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