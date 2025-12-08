«Зенит» назвали главным разочарованием сезона в РПЛ

Российский тренер Сергей Силкин назвал разочарование первой части сезона в РПЛ. По его мнению, это «Зенит».
«На мой взгляд, «Зенит» – разочарование первой части сезона РПЛ. С такими вложениями, подбором игроков, у них отсутствует игра. У команды Семака нет четкой сыгранности на поле, все решает индивидуальное мастерство футболистов.
Видимо, они до сих пор не могут поверить, что теперь чемпионы не они», – сказал Силкин.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ после 18 туров.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.
Источник: «РБ Спорт»