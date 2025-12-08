Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» назвали главным разочарованием сезона в РПЛ

8 декабря 2025, 16:28
9

Российский тренер Сергей Силкин назвал разочарование первой части сезона в РПЛ. По его мнению, это «Зенит».

«На мой взгляд, «Зенит» – разочарование первой части сезона РПЛ. С такими вложениями, подбором игроков, у них отсутствует игра. У команды Семака нет четкой сыгранности на поле, все решает индивидуальное мастерство футболистов.

Видимо, они до сих пор не могут поверить, что теперь чемпионы не они», – сказал Силкин.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ после 18 туров.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

Еще по теме:
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения» 3
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате 14
Президент РПЛ впервые прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак» 19
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Силкин Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1765200540
Это не разочарование....это ПРФ
Ответить
NewLife
1765200702
Не подсиживай, вряд ли тебя позовут))
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1765202024
Ну да игры нет, только результат и то не очень
Ответить
Alemann
1765203934
Игры давно нет. Был результат - еще черт с ним. Семака на мыло.
Ответить
evgevg13
1765204145
Не все коту масленница...
Ответить
Цугундeр
1765205651
) В момент наивысшего томления расположившиеся на корме Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и (Силкин) ударили в свои аптекарские и пивные принадлежности.." (С)Ну почти)
Ответить
Everest13
1765206417
Ошибаешься, просто другие команды в этом сезоне лучше играют, без соперников ни как
Ответить
Semenycch
1765207212
Ну как это ничтожество можно назвать тренером? Из него тренер, как из г....а пуля! Зенит по сыгранности и по общему взаимодействию игроков на поле уступает только Краснодару и то незначительно. Общая сыгранность очень разноплановых игроков Зенита повышается. Луис Энрике находит общий язык с Глушенковым и Мостовым. Педро взрослеет и все больше берет на себя ответственности за результат. Команде очень не хватает креативного форварда, а также зубодробительного центрального полузащитника и напарника Нино в центр обороны. В общем команда играет хорошо.
Ответить
Главные новости
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
22:31
3
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
22:22
5
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
21:51
14
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
7
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
4
Все новости
Все новости
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
23:00
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
22:36
1
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
22:22
5
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
21:51
14
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
7
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
4
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
5
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
3
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
18:58
7
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
8
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
2
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
17:35
4
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
8
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
8
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
15:15
9
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
14:50
6
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
14:45
4
«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»
14:36
3
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность
14:10
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+