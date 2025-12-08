Кисляк оценил поведение Кордобы в матче «Краснодар» – ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о поведении форварда «Краснодара» Джона Кородбы после матча 18-го тура.

Колумбиец получил желтую карточку в первом тайме, а в перерыве устроил потасовку с защитником армейцев Мойзесом.

По ходу игры Кордоба несколько раз на повышенных тонах общался с игроками ЦСКА.

– Что думаешь про поведение Кордобы?

– Это эмоции, абсолютно нормальное поведение всех, кто хочет победить. Не знаю, симулировал он или нет, это на его совести останется. Не считаю, что это что‑то сверхъестественное. Обычные эмоции, мы все знаем Кордобу, он хочет победить как и все.

– Это сильнейший нападающий в лиге?

– Наверное, да.