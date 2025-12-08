Мостовой предложил «Спартаку» забрать игрока у «Локомотива»

Александр Мостовой уверен, что «Спартаку» нужен полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.
«Игрок уровня Баринова нужен «Спартаку». Учитывая, что за его переход не нужно будет платить, то это хороший вариант. Проблемы в центре поля у команды есть. Он бы усилил клуб.
Отношение Баринова к «Спартаку»? Футболисты играют за деньги. В нынешнее время можно представить переход любого игрока в любой клуб. Таковы реалии современного футбола – всем управляют деньги», – сказал Мостовой.
- Ранее сообщалось, что Баринов решил не продлевать контракт с «Локо», истекающий в конце сезона.
- Он подпишет трехлетний контракт с ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»