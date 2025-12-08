Галактионов подвел итоги первой части сезона для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги первой части сезона. В воскресенье команда победила «Сочи» (4:2) и занимает третье место в РПЛ после 18 туров.

«Что касается итогов первой части сезона, то я оценю их как нормальные, даже хорошие.

Можно было бы выступить лучше? Безусловно. Были встречи, в которых мы могли добиться лучшего результата и быть выше в таблице. Но каждый матч – это отдельный этап, на котором мы анализируем положительные и отрицательные моменты игры. После встреч, в которых команда упускала очки, мы проводили работу над ошибками и старались больше такого себе не позволять. Это касается и характера матчей, и модели игры, и ролей игроков.

Многие футболисты раскрываются по-новому и сейчас проводят один из лучших сезонов в своей карьере. Ребята – большие молодцы. Поздравляю с победой клуб, команду, болельщиков. Двигаемся только вперeд!» – сказал Галактионов.