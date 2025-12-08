Андрей Мостовой отреагировал на получение премии «Джентльмен года»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал получение премии «Джентльмен года». Ему вручили награду сегодня в Государственном музее спорта.

«Не так часто мне приходится надевать такой костюм. Надеюсь, мне идет. Хотел бы сказать большое спасибо «Комсомольской правде», болельщикам, жюри. Быть в этом списке легенд российского футбола – это большая честь. Надеюсь быть примером для нашего молодого поколения», – сказал Мостовой.