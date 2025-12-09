«Хоть какой-то кубок подержишь»: вратарь «Краснодара» жестко подколол игрока «Зенита»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев пошутил над нападающим «Зенита» Андреем Мостовым.
- Мостовому вчера вручили премию «Джентльмен года».
- Игрок «Зенита» по этому случаю опубликовал пост в соцсетях.
«Поздравляю, бро! Хоть какой-то кубок в этом году в руках подержишь», – отреагировал на публикацию Мостового Агкацев.
«Шершень, паузу на год взял, некуда было награды складывать», – ответил футболист «Зенита».
- «Краснодар» в прошлом сезоне впервые в истории выиграл РПЛ.
- До этого шесть раз подряд чемпионство брал «Зенит».
Источник: «Бомбардир»