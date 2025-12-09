«Хоть какой-то кубок подержишь»: вратарь «Краснодара» жестко подколол игрока «Зенита»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев пошутил над нападающим «Зенита» Андреем Мостовым.

Мостовому вчера вручили премию «Джентльмен года».

Игрок «Зенита» по этому случаю опубликовал пост в соцсетях.

«Поздравляю, бро! Хоть какой-то кубок в этом году в руках подержишь», – отреагировал на публикацию Мостового Агкацев.

«Шершень, паузу на год взял, некуда было награды складывать», – ответил футболист «Зенита».