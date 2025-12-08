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  • Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»

Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»

8 декабря 2025, 21:55
6

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Вадим Романов не должен остаться на посту главного тренера «Спартака».

«Вадим Романов – это не самобытный российский тренер, а парень из академии. Желательно ему понять для самого себя, что нужно не плакать и кусать локти из-за того, что он не удержался в первой команде, а спокойно вернуться в академию и принять 2017 год. Детям это *** (хорошо): «Главное – участие».

Тренер «Спартака» – не тот, кто согласен на просто хорошую игру и не берет три очка любой ценой. Он профукал три очка с «Балтикой» (0:1) и проиграл игру с «Динамо» (1:1). Он сам для себя должен ответить: «Я как честный человек не готов быть тренером «Спартака». Я еще должен учиться». А не нести *** (фигню) со своими глупыми заменами, которые он показал на всю страну», – сказал Гурцкая.

  • Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича.
  • Под его руководством красно-белые провели 4 матча: 2 победы, 1 ничья, 1 поражение.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Романов Вадим Гурцкая Тимур
Комментарии (6)
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NewLife
1765221833
В руководстве Спартака болваны. С такой тормозной реакцией на критические для команды ситуации они просто проф непригодны, как бизнемены.
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Интерес
1765224877
Такое ощущение, что Романова не бросили под каток,а он сам напросился, а сейчас вообще волен в своём выборе.Да если он сейчас такое заявит, то сразу пойдёт искать место управдома на бирже! Вот же Гурцкая дер?ьмо...
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Интерес
1765225090
Такое ощущение, что Романов не брошен под каток плачевной судьбы "Спартака", а сам напросился, и сейчас волен в своём выборе.Гурцкая-полное дер?рьмо, злобное, языкатое, не понимающее, что тогда Романов вообще пойдёт на биржу труда, соискателем места управдома, а не назад в академию. "Куда влечёт нас рок событий...".
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алдан2014
1765237565
А советы подобных типов ,кому то интересны?
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