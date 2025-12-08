Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Вадим Романов не должен остаться на посту главного тренера «Спартака».

«Вадим Романов – это не самобытный российский тренер, а парень из академии. Желательно ему понять для самого себя, что нужно не плакать и кусать локти из-за того, что он не удержался в первой команде, а спокойно вернуться в академию и принять 2017 год. Детям это *** (хорошо): «Главное – участие».

Тренер «Спартака» – не тот, кто согласен на просто хорошую игру и не берет три очка любой ценой. Он профукал три очка с «Балтикой» (0:1) и проиграл игру с «Динамо» (1:1). Он сам для себя должен ответить: «Я как честный человек не готов быть тренером «Спартака». Я еще должен учиться». А не нести *** (фигню) со своими глупыми заменами, которые он показал на всю страну», – сказал Гурцкая.