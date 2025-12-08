Федотов оценил симуляцию Кордобы с ЦСКА: «Должен был получить карточку»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче «Краснодар» – ЦСКА (3:2). Он разобрал отдельно эпизоды с Джоном Кордобой и Мойзесом.

«Кордоба должен был получить карточку за симуляцию, когда лежал, хватался за голову, а потом подсматривал и смеялся, как он всех обманул.

Мойзес тоже мог получить вторую жeлтую раньше – когда была стычка с Черниковым. Хотя там Мойзеса провоцировали, и Левников правильно удалять его не стал (хотя и мог) а дал карточку первому попавшемуся футболисту ЦСКА без жeлтой. По такому матчу – верное решение», – сказал Федотов.