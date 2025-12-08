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  • Федотов оценил симуляцию Кордобы с ЦСКА: «Должен был получить карточку»

Федотов оценил симуляцию Кордобы с ЦСКА: «Должен был получить карточку»

8 декабря 2025, 22:35
6

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче «Краснодар» – ЦСКА (3:2). Он разобрал отдельно эпизоды с Джоном Кордобой и Мойзесом.

«Кордоба должен был получить карточку за симуляцию, когда лежал, хватался за голову, а потом подсматривал и смеялся, как он всех обманул.

Мойзес тоже мог получить вторую жeлтую раньше – когда была стычка с Черниковым. Хотя там Мойзеса провоцировали, и Левников правильно удалять его не стал (хотя и мог) а дал карточку первому попавшемуся футболисту ЦСКА без жeлтой. По такому матчу – верное решение», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Кордоба Джон Федотов Игорь
Комментарии (6)
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1765224731
М-да-а-а, "верное решение"-дать попавшемуся под руку игроку команды жёлтую, вместо виновника.Теперь всё сошлось, понятен общий стиль судейства в РПЛ.
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boris63
1765240012
Правильно, самое верное решение судейки, ведь работа судьи была направлена только против Армейцев.
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jerry093
1765249728
вар, эта самое ТУПАЯ инстанция в рпл. при этом, они все видят, все знают, но где-то они вмешиваются, где-то нет. почему эти косорылые кроты работают друг против друга на одном матче?!
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каа
1765257927
вот именно... получи он карточку, а за ней на Кисляке уже красная ... Ошибки судейства, повлиявшие на результат...
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Qachkai
1765337307
А почему в первом матче не дали Мозесу желтую, когда удалили Кордобу? Он там похлеще симулировал. Это была ответка за первый матч. По большому счёту футбол это шоу.
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