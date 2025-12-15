Введите ваш ник на сайте
Примера. «Реал» в гостях победил «Алавес»

15 декабря, 00:55
1

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Алавес» дома проиграл «Реалу» со счетом 1:2.

Гости открыли счет на 24-й минуте усилиями Килиана Мбаппе.

«Алавесу» удалось отыграться на 70-й минуте – гол забил Карлос Висенте.

Победный гол «Реала» на счету Родриго. Он отличился на 77-й минуте.

«Мадрид» занимает 2-е место в чемпионате Испании с 39 очками после 17 матчей. Команда отстает от «Барселоны» на 4 очка.

«Алавес» идет 12-м с 18 баллами после 16 встреч.

Испания. Примера. 16 тур
Алавес - Реал - 1:2 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - К. Мбаппе, 24; 1:1 - К. Висенте, 70; 1:2 - Родриго, 77.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Алавес
САНЁК17
1765749530
Алавес молодец, но раненый лев ещё мог дат больше отпора, Хаби продлил отсрочку!
