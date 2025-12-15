Примера. «Реал» в гостях победил «Алавес»

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Алавес» дома проиграл «Реалу» со счетом 1:2.

Гости открыли счет на 24-й минуте усилиями Килиана Мбаппе.

«Алавесу» удалось отыграться на 70-й минуте – гол забил Карлос Висенте.

Победный гол «Реала» на счету Родриго. Он отличился на 77-й минуте.

«Мадрид» занимает 2-е место в чемпионате Испании с 39 очками после 17 матчей. Команда отстает от «Барселоны» на 4 очка.

«Алавес» идет 12-м с 18 баллами после 16 встреч.