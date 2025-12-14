Винисиус объяснил свой спад в игре за «Реал»

Вингер «Реала» Винисиус считает, что его спад в текущем сезоне связан с неоптимальной физической формой.
Об этом он говорит в раздевалке команды. По этой причине игра, которую показывает бразилец, стала менее интенсивной и взрывной.
Руководство «Реала» уверено в футболисте. Винисиус же сохраняет спокойствие и убежден, что все изменится, когда он наберет форму.
- 25-летний вингер в этом сезоне провел за «Мадрид» 22 матча, забил 5 голов, сделал 7 ассистов.
- Винисиус не забивал в последних 12 играх за «Реал».
Источник: As