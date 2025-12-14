Винисиус объяснил свой спад в игре за «Реал»

Вингер «Реала» Винисиус считает, что его спад в текущем сезоне связан с неоптимальной физической формой.

Об этом он говорит в раздевалке команды. По этой причине игра, которую показывает бразилец, стала менее интенсивной и взрывной.

Руководство «Реала» уверено в футболисте. Винисиус же сохраняет спокойствие и убежден, что все изменится, когда он наберет форму.