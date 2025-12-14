Введите ваш ник на сайте
Винисиус объяснил свой спад в игре за «Реал»

Сегодня, 21:40

Вингер «Реала» Винисиус считает, что его спад в текущем сезоне связан с неоптимальной физической формой.

Об этом он говорит в раздевалке команды. По этой причине игра, которую показывает бразилец, стала менее интенсивной и взрывной.

Руководство «Реала» уверено в футболисте. Винисиус же сохраняет спокойствие и убежден, что все изменится, когда он наберет форму.

  • 25-летний вингер в этом сезоне провел за «Мадрид» 22 матча, забил 5 голов, сделал 7 ассистов.
  • Винисиус не забивал в последних 12 играх за «Реал».

Аршавин оценил ситуацию в «Реале» 1
«Галатасарай» планирует подписать защитника «Реала»
У «Реала» колоссальные кадровые проблемы перед судьбоносным для Алонсо матчем 1
Источник: As
Испания. Примера Реал Винисиус
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
4
Винисиус объяснил свой спад в игре за «Реал»
21:40
Бундеслига. «Бавария» на 87-й минуте спаслась от домашнего поражения в матче с аутсайдером
21:29
Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье
21:10
В РФС оценили работу Левникова в матче ЦСКА – «Краснодар»
19:35
2
Вердикт РФС по двум отмененным голам «Динамо» в ворота «Спартака»
19:19
7
ФотоСафонов попал в заявку на финал Межконтинентального кубка и может выиграть c «ПСЖ» 6-й трофей за год
18:40
6
Певица Зарубина раскритиковала Аршавина из-за ситуации с алиментами
17:36
23
Слуцкий – о ситуации с Кокориным и Мамаевым в Монте-Карло: «Их имидж повлиял на решения после «Кофемании»
17:18
4
Стало известно, когда «Спартак» определится с новым тренером
16:58
3
Все новости
Стало известно, как саудовский принц может инвестировать в «Барселону» 10 миллиардов евро
16:35
2
Аршавин оценил ситуацию в «Реале»
13:55
1
«Галатасарай» планирует подписать защитника «Реала»
13:19
Фото«Сосьедад» Захаряна уволил тренера
12:45
«Барселона» может перейти под саудовское управление
10:45
1
Примера. «Барселона» победила «Осасуну» (2:0) и укрепилась на 1-м месте, у Рафиньи дубль
Вчера, 22:29
«Сосьедад» вел в счете против «Жироны», но после выхода Захаряна пропустил 2 и проиграл
Вчера, 09:38
1
У «Реала» колоссальные кадровые проблемы перед судьбоносным для Алонсо матчем
12 декабря
1
ВидеоФанаты «Реала» окружили машину Алонсо на выезде со стадиона
12 декабря
1
Ямаль потерял единоличное лидерство в списке самых дорогих игроков мира
12 декабря
2
Стало известно, сколько матчей есть у Алонсо на исправление ситуации в «Реале»
11 декабря
2
В «Реале» приняли решение по Алонсо
11 декабря
4
ФотоЭкс-игрок «Реала» и «Барсы» возглавил Киргизию
10 декабря
ФотоРусская модель родила первенца Алексису Санчесу
9 декабря
9
Капитан «Барсы» Араухо может больше не сыграть за клуб из-за проблем с психикой
9 декабря
3
В «Реале» определились с возможным назначением Зидана
9 декабря
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 200 миллионов
9 декабря
1
Мбаппе сломал палец в матче с «Сельтой»
8 декабря
1
Игрок основы «Реала» выбыл на 4 месяца
8 декабря
2
Раскрыты слова Винисиуса в адрес судьи после двух удалений «Реала»
8 декабря
3
«Реал» может уволить Алонсо 10 декабря – мадридцы хотят пригласить Клоппа или Зидана
8 декабря
11
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Сельты»
8 декабря
3
Алонсо пожаловался на судейство после поражения «Реала» от «Сельты»
8 декабря
Примера. «Реал» проиграл дома «Сельте» (0:2), два игрока мадридцев получили красные карточки
8 декабря
2
Примера. «Барселона» обыграла «Бетис» (5:3) с хет-триком Феррана
6 декабря
«Барселона» может усилить атаку действующим чемпионом мира
6 декабря
1
Фото18-летний Ямаль сообщил, что предпочитает женщин постарше
5 декабря
12
«Барса» продлила контракт с игроком основы на 6 лет
5 декабря
  • Читайте нас: 