Бундеслига. «Бавария» на 87-й минуте спаслась от домашнего поражения в матче с аутсайдером

В матче 14-го тура Бундеслиги «Бавария» дома сыграла вничью с «Майнцем» – 2:2.

Хозяева открыли счет на 29-й минуте – отличился Леннарт Карл. «Майнц» отыгрался на 45+2-й – гол забил Кацпер Полуцкий.

На 67-й гости вышли вперед благодаря мячу, забитому Ли Джэ Соном. «Бавария» ушла от поражения на 87-й, когда Гарри Кейн реализовал пенальти.

Мюнхенцы лидируют в чемпионате Германии c 38 очками после 14 туров, а их соперник занимает последнее, 18-е место, с 7 баллами.

В этом сезоне в Бундеслиге «Бавария» еще не проигрывала и лишь второй раз потеряла очки. Безвыигрышная серия «Майнца» в чемпионате Германии теперь составляет 10 матчей.

В другой встрече «Боруссия Д» в гостях сыграла вничью с «Фрайбургом» – 1:1. На гол защитника дортмундцев Рами Бенсебаини хозяева ответили мячом Лукаса Хелера.

«Боруссия Д» занимает 3-е место с 29 очками. Столько же у идущего 2-м «РБ Лейпциг». «Фрайбург» располагается на 9-й строчке с 17 очками.