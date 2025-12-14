Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
Бундеслига. «Бавария» на 87-й минуте спаслась от домашнего поражения в матче с аутсайдером

14 декабря, 21:29
2

В матче 14-го тура Бундеслиги «Бавария» дома сыграла вничью с «Майнцем» – 2:2.

Хозяева открыли счет на 29-й минуте – отличился Леннарт Карл. «Майнц» отыгрался на 45+2-й – гол забил Кацпер Полуцкий.

На 67-й гости вышли вперед благодаря мячу, забитому Ли Джэ Соном. «Бавария» ушла от поражения на 87-й, когда Гарри Кейн реализовал пенальти.

Мюнхенцы лидируют в чемпионате Германии c 38 очками после 14 туров, а их соперник занимает последнее, 18-е место, с 7 баллами.

В этом сезоне в Бундеслиге «Бавария» еще не проигрывала и лишь второй раз потеряла очки. Безвыигрышная серия «Майнца» в чемпионате Германии теперь составляет 10 матчей.

В другой встрече «Боруссия Д» в гостях сыграла вничью с «Фрайбургом» – 1:1. На гол защитника дортмундцев Рами Бенсебаини хозяева ответили мячом Лукаса Хелера.

«Боруссия Д» занимает 3-е место с 29 очками. Столько же у идущего 2-м «РБ Лейпциг». «Фрайбург» располагается на 9-й строчке с 17 очками.

Германия. Бундеслига. 14 тур
Бавария - Майнц - 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Л. Карл, 29; 1:1 - К. Потульски, 45+2; 1:2 - Л. Джэ Сон, 67; 2:2 - Г. Кейн, 87 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Германия. Бундеслига. 14 тур
Фрайбург - Боруссия Д - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Р. Бенсебаини, 31; 1:1 - Л. Хелер, 75.
Удаления: нет - Д. Беллингем, 53.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Майнц Бавария
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1765739324
Палюбасу газпром виноват .
Ответить
Челнинец
1765741480
Владения мячом 85 %
Ответить
