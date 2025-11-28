Кафанов назвал лучшего вратаря в мире прямо сейчас

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прошел блиц, определив лучшего голкипера в мире. По его мнению, это Мануэль Нойер из «Баварии».

– Лучший вратарь мира прямо сейчас. Первая пара – Давид Райя и Люка Шевалье.

– Ну, я буду за Шевалье, потому что там Матвей – лучшему вратарю можно уступить пока позицию.

– Хорошо, следующая пара – Люка Шевалье и Ян Облак.

– Облак.

– Ян Облак и Марк-Андре тер Штеген.

– Не, мне Облак больше нравится.

– Ян Облак или Мик Меньян?

– Давайте опять Облак.

– Ян Облак или Роберт Санчес?

– Кроме Облака там никого нет, что ли?

– Ян Облак и Грегор Кобель?

– Пускай Ян идeт дальше.

– Ян Облак и Эмилиано Мартинес?

– Ну, давайте Мартинесу тоже дадим.

– Эмилиано Мартинес или Георгий Мамардашвили?

– Поддержим грузинского вратаря.

– Георгий Мамардашвили или Алисон?

– Алисон, достоин.

– Алисон или Ян Зоммер?

– Ну, сейчас уже Зоммер, да. Неудачный период прошeл у него.

– Ян Зоммер или Игорь Акинфеев?

– Это, конечно, Игорь.

– Игорь Акинфеев или Джанлуиджи Доннарумма?

– Игорь.

– Игорь Акинфеев или Тибо Куртуа?

– Ну, ладно, давайте Куртуа.

– Тибо Куртуа или Мануэль Нойер?

– Нойер.

– Мануэль Нойер или Унай Симон?

– Нойер.

– Мануэль Нойер или Джордан Пикфорд?

– Немецкая школа сильнее.