Кафанов назвал лучшего вратаря в мире прямо сейчас

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прошел блиц, определив лучшего голкипера в мире. По его мнению, это Мануэль Нойер из «Баварии».
– Лучший вратарь мира прямо сейчас. Первая пара – Давид Райя и Люка Шевалье.
– Ну, я буду за Шевалье, потому что там Матвей – лучшему вратарю можно уступить пока позицию.
– Хорошо, следующая пара – Люка Шевалье и Ян Облак.
– Облак.
– Ян Облак и Марк-Андре тер Штеген.
– Не, мне Облак больше нравится.
– Ян Облак или Мик Меньян?
– Давайте опять Облак.
– Ян Облак или Роберт Санчес?
– Кроме Облака там никого нет, что ли?
– Ян Облак и Грегор Кобель?
– Пускай Ян идeт дальше.
– Ян Облак и Эмилиано Мартинес?
– Ну, давайте Мартинесу тоже дадим.
– Эмилиано Мартинес или Георгий Мамардашвили?
– Поддержим грузинского вратаря.
– Георгий Мамардашвили или Алисон?
– Алисон, достоин.
– Алисон или Ян Зоммер?
– Ну, сейчас уже Зоммер, да. Неудачный период прошeл у него.
– Ян Зоммер или Игорь Акинфеев?
– Это, конечно, Игорь.
– Игорь Акинфеев или Джанлуиджи Доннарумма?
– Игорь.
– Игорь Акинфеев или Тибо Куртуа?
– Ну, ладно, давайте Куртуа.
– Тибо Куртуа или Мануэль Нойер?
– Нойер.
– Мануэль Нойер или Унай Симон?
– Нойер.
– Мануэль Нойер или Джордан Пикфорд?
– Немецкая школа сильнее.