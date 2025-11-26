Введите ваш ник на сайте
Кейн отреагировал на новость об интересе «Барселоны»

Сегодня, 00:24

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о том, что «Барселона» видит в нем замену для Роберта Левандовского.

«Я ни с кем не контактировал, никто со мной не связывался. Мне очень комфортно в «Баварии», хотя мы еще не обсуждали с клубом мое будущее. Спешить некуда.

Я действительно счастлив в Мюнхене – это видно по моей игре. Если появятся какие-то контакты, тогда посмотрим.

Но сейчас я не думаю о следующем сезоне. Сначала – чемпионат мира летом. И маловероятно, что после этого сезона что-то изменится», – заявил 32-летний англичанин.

  • «Бавария» приобрела форварда в августе 2023 года за 95 млн евро.
  • С тех пор он забил 109 голов и сделал 29 ассистов в 114 матчах.

Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Барселона Кейн Гарри
