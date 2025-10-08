39-летний Нойер готов вернуться в сборную Германии, но при одном условии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не исключает вариант с возвращением в сборную Германии.

Единственное условие 39-летнего футболиста – личное обращение от главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсмана.

Нойер готов вернуться, если тренер попросит его об этом и даст понять, что всерьез рассчитывает на возрастного голкипера.

Отношения между ними всегда были сложными – как в сборной, так и в «Баварии», где Нагельсман работал с 2021 по 2023 год.