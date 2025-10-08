39-летний Нойер готов вернуться в сборную Германии, но при одном условии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не исключает вариант с возвращением в сборную Германии.
Единственное условие 39-летнего футболиста – личное обращение от главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсмана.
Нойер готов вернуться, если тренер попросит его об этом и даст понять, что всерьез рассчитывает на возрастного голкипера.
Отношения между ними всегда были сложными – как в сборной, так и в «Баварии», где Нагельсман работал с 2021 по 2023 год.
- Нойер ушел из сборной Германии после Евро-2024.
- Он пропустил 118 голов в 124 матчах за национальную команду.
- Мануэль – чемпион мира 2014 года.
Источник: Bayern & Germany