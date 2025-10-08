Введите ваш ник на сайте
  • 39-летний Нойер готов вернуться в сборную Германии, но при одном условии

39-летний Нойер готов вернуться в сборную Германии, но при одном условии

Вчера, 23:59

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не исключает вариант с возвращением в сборную Германии.

Единственное условие 39-летнего футболиста – личное обращение от главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсмана.

Нойер готов вернуться, если тренер попросит его об этом и даст понять, что всерьез рассчитывает на возрастного голкипера.

Отношения между ними всегда были сложными – как в сборной, так и в «Баварии», где Нагельсман работал с 2021 по 2023 год.

  • Нойер ушел из сборной Германии после Евро-2024.
  • Он пропустил 118 голов в 124 матчах за национальную команду.
  • Мануэль – чемпион мира 2014 года.

Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия Бавария Нойер Мануэль Нагельсман Юлиан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
