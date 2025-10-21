Даниил Медведев назвал лучших футболистов мира

Российский теннисист Даниил Медведев ответил, каких футболистов считает лучшими в мире на сегодняшний день.

«Мбаппе забивает уже 11 матчей подряд, Холанд забивает в каждом туре, Дембеле просто за прошлый год можно, даже если он сейчас травмирован. Уже трое.

Нойер, потому что это мой любимый игрок. И остался один, какой-нибудь такой необычный… Ямаль хорош, а если выбирать необычного… Из «Баварии», например, Гарри Кейн. Всe, вот нормально», – сказал Медведев.