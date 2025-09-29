Введите ваш ник на сайте
Румменигге назвал «Ньюкасл» идиотами

Сегодня, 19:19
1

Бывший председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о сорвавшемся трансфере Ника Вольтемаде.

  • Летом мюнхенский клуб вел переговоры о трансфере 23-летнего нападающего.
  • В итоге он перешел в «Ньюкасл» за 85+5 млн евро.
  • Вольтемаде забил 2 гола в 3 матчах АПЛ.

«Мы не должны выполнять все требования, чтобы осчастливить кого-то, особенно финансистов «Штутгарта».

В итоге они нашли идиотов, которые заплатили столько денег. Поздравляю их. Мы бы точно так не поступили», – заявил Румменигге.

Источник: Daily Mail
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Ньюкасл Бавария Штутгарт Вольтемаде Ник Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (1)
Пригожин Женя
1759163393
Теперь жду матч Ньюкасла и Баварии в лч. Где Вольтмаде оформит хет трик на альянс арене.. и главное чтобы руминнигге был на стадионе чтобы все это видел и камера показала его личико!
