Румменигге назвал «Ньюкасл» идиотами

Бывший председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о сорвавшемся трансфере Ника Вольтемаде.

Летом мюнхенский клуб вел переговоры о трансфере 23-летнего нападающего.

В итоге он перешел в «Ньюкасл» за 85+5 млн евро.

Вольтемаде забил 2 гола в 3 матчах АПЛ.

«Мы не должны выполнять все требования, чтобы осчастливить кого-то, особенно финансистов «Штутгарта».

В итоге они нашли идиотов, которые заплатили столько денег. Поздравляю их. Мы бы точно так не поступили», – заявил Румменигге.