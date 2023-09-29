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    • Румменигге объяснил, почему российских юношей допустили до турниров УЕФА

    Румменигге объяснил, почему российских юношей допустили до турниров УЕФА

    Член исполкома УЕФА Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение органа допустить российских юношей до европейских турниров.

    • Решение принято большинством голосов.
    • Россияне допущены в нейтральном статусе – без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности выступать на территории РФ.
    • Ряд европейских стран отказались играть с россиянами. О бойкоте уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Польша, Украина и Латвия.

    «Дети – жертвы конфликта, они ни в чем не виноваты и нуждаются в помощи. Они не несут никакой ответственности за этот конфликт и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Именно поэтому я проголосовал за то, чтобы разрешить им снова играть», – сказал Румменигге.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      ramblernasheveverything 1 час назад

      Без Родины, без флага...Ну пусть побегают по полю.Детки.

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