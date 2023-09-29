Румменигге объяснил, почему российских юношей допустили до турниров УЕФА

Член исполкома УЕФА Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение органа допустить российских юношей до европейских турниров.

Решение принято большинством голосов.

Россияне допущены в нейтральном статусе – без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности выступать на территории РФ.

Ряд европейских стран отказались играть с россиянами. О бойкоте уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Польша, Украина и Латвия.

«Дети – жертвы конфликта, они ни в чем не виноваты и нуждаются в помощи. Они не несут никакой ответственности за этот конфликт и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Именно поэтому я проголосовал за то, чтобы разрешить им снова играть», – сказал Румменигге.