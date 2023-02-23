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Хави ответил на слова Румменигге о «Барселоне»

23 февраля 2023, 09:37
1

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на резонансное заявление Карла-Хайнца Румменигге.

Бывший председатель совета директоров «Баварии» сказал, что его не удивил судейский скандал с участием каталонского клуба, а матчи мюнхенцев в Испании всегда были странными в плане работы арбитров.

«Я уважаю любое мнение, в том числе высказанное Румменигге, но я никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи.

Ни в Испании, ни в Европе. Это уж точно», – подчеркнул Хави.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Германия. Бундеслига Бавария Барселона Хави Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1677135488
На счет судей и Баварию вообще промолчать надо
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