Моуринью рассказал, как работает с Винисиусом

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью рассказал о настроении вингера Винисиуса, который летом продлил контракт с мадридцами.

«Данная новость не стала сюрпризом. Когда я возглавил клуб и мне рассказали о его контрактной ситуации, первым делом я спросил: «Он хочет остаться или нет?». И он хотел остаться.

Дальше это был вопрос цифр и его агентов, но он хотел остаться. В тот момент я был совершенно спокоен.

Не хочу оценивать, является ли Винисиус лучшим в мире, входит ли в тройку лучших или в десятку лучших. Не очень люблю эти игры, но он, безусловно, один из лучших футболистов в мире. А лучшие должны быть здесь.

Не знаю, почему у него раньше были проблемы с другими тренерами. Он хочет побеждать. Прекрасно понимает, чего я от него хочу с тактической точки зрения.

Думаю, что он счастлив, уверен в том, как мы готовимся к матчам, он хочет побеждать.

Каждый наш небольшой разговор всегда заканчивался словами: «Давай прибавлять, давай снова побеждать и давай будем счастливы», – сказал Моуринью.