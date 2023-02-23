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    «Я не удивлен». Экс-глава «Баварии» Румменигге – о судейском скандале «Барселоны»

    Бывший председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на обвинения в адрес «Барселоны».

    • Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
    • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».
    • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

    «Я рассмеялся, прочитав об этом, потому что такая новость не удивила меня. Каждый раз, когда мы играли в Испании, у меня было странное ощущение.

    Подобные вещи недопустимы, они влияют не только на местный чемпионат. К вопросам судейства надо отнестись со всей серьезностью и уважением», – сказал Румменигге.

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    Источник: 90min

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    23.02.2023 07:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +316

      eugen-han 23 февраля, 09:34

      Рано или поздно это должно было случиться, в смысле разоблачения Барселоны.
      Судьи откровенно подссуживали каталонцам и не видеть этого,- это надо было быть слепым или откровенным лицемером. Кстати судьи свое дело грязное делали на поле, но ведь комментаторы, журналисты и прочие деятели всё это безобразие как минимум покрывали и даже по максимуму цинизма восхищались. Очень хорошо помню то время, и теперь рад, что восторжествует справедливость!

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