«Я не удивлен». Экс-глава «Баварии» Румменигге – о судейском скандале «Барселоны»

Бывший председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на обвинения в адрес «Барселоны».

Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».

Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

«Я рассмеялся, прочитав об этом, потому что такая новость не удивила меня. Каждый раз, когда мы играли в Испании, у меня было странное ощущение.

Подобные вещи недопустимы, они влияют не только на местный чемпионат. К вопросам судейства надо отнестись со всей серьезностью и уважением», – сказал Румменигге.

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