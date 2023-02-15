«Барселона» выпустила официальное заявление в связи с подозрениями в подкупе судей

«Барселона» опубликовала на официальном сайте заявление на фоне подозрений в подкупе судей.

Сообщалось, что «Барселона» с 2016 по 2018 год заплатила 1,4 миллиона вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

Энрикес заявил, что просто консультировал клуб.

Он не предоставил налоговой службе никаких документов, подтверждающих оказание консультационных услуг «Барселоне».

«Учитывая информацию, которая появилась сегодня в СМИ, ФК «Барселона», зная о расследовании прокуратуры в отношении платежей, произведeнных внешним компаниям, хочет прояснить:

1. «Барселона» в прошлом пользовалась услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял в видеоформате технические отчeты, касающиеся молодых испанских игроков, для технического секретариата клуба.

2. Кроме того, отношения с внешним провайдером были расширены за счeт технических отчeтов, связанных с профессиональным судейством, чтобы дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой и резервной команд. Это является обычной практикой в профессиональных футбольных клубах.

3. На данный момент этот вид аутсорсинговых услуг предоставляет специалист, прикреплeнный к футбольному отделу нашего клуба.

4. ФК «Барселона» сожалеет, что эта информация появилась именно в разгар нынешнего сезона.

5. ФК «Барселона» подаст в суд на любого, кто портит имидж клуба возможными инсинуациями против репутации организации, которые могут возникнуть в результате распространeнной информации», – говорится в заявлении «Барселоны».

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